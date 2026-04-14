Seis detenidos previo al llamado a huelga de 48 horas en Salcedo y Tenares; ratifican paro

Publicado por RAFAEL SANTOS Creado: Actualizado:

HERMANAS MIRABAL.- Martín Medina, de los grupos populares de Salcedo, ratificó el llamado a huelga para este martes y miércoles, en demanda de una serie de reivindicaciones, en donde además expresan su descontento debido a que ya se han reunido en varias ocasiones con las autoridades, incluyendo con el presidente Luis Abinader, en pleno Palacio Nacional.

Demandas planteadas en Salcedo

Exigen las organizaciones la continuidad de los trabajos de reconstrucción de la carretera Palmarito–Salcedo, la entrada del Cruce de Marina Gil, en Monte Adentro; la terminación del puente de la comunidad de Las Caobas, carretera de Las Luisas-Alto de los Lirianos, carretera Palmar–Barahona–Villa Tapia.

La provincia mantiene presencia policial en las calles.

Otras demandas son la reconstrucción del primer nivel del hospital Pascasio Toribio Piantini, contra los atropellos de la Dirección General de Tránsito (Digeset), el reasfaltado de las calles de Salcedo y la reconstrucción de la carretera turística Monte-Llano Río Partido, la cual según precisan ha sido prometida en dos ocasiones por el ministro de Turismo, David Collado.

Demandas para Tenares

En Tenares plantean la terminación y revisión del sistema de alcantarillado sanitario, la reconstrucción de la carretera turística Tenares-Gaspar Hernández, asfaltado de la comunidad de Loma de Agua, de El Corozal Abajo y Al Medio, así como los barrios San Antonio y otros.

También la reconstrucción de la carretera Los Tabucos en la zona montañosa y que el gobierno disponga también de una investigación sobre la mala calidad de la misma, construida al final del último gobierno encabezado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Para que se dote a este municipio de un camión bomba para el Cuerpo de Bomberos, presupuesto del Ministerio de Deportes para las actividades de esta índole y el debido seguimiento a la segunda parte del plan de construcción de aceras y contenes.

6 personas detenidas previo al llamado de este martes

Rafael Ramos, uno de los dirigentes populares, denunció a este medio que 6 personas se encuentran detenidas al caer la tarde de este lunes, las cuales según dijo son ajenas al movimiento, por lo que les hizo un llamado a las autoridades policiales de la provincia Hermanas Mirabal a que dejen en libertad a la mayor brevedad posible a los detenidos.

Los detenidos, 5 son oriundos del sector Villa Flor, antiguo barrio El Matadero, y otra persona del barrio La Amargura, respectivamente.

De su lado, la gobernadora de esta provincia aseguró que el momento que vive el país no se corresponde para hacer huelgas o manifestaciones de protestas, sino para unificar criterios en torno al momento actual por el que atraviesa la nación, como consecuencia del estado de emergencia, debido a los torrenciales aguaceros que desde hace más de una semana han estado cayendo en gran parte del territorio nacional.

Entre las organizaciones convocantes figuran el Frente Amplio de Lucha Popular (Falpo), el Movimiento Jesús Diplán, Las Masas Populares, el Aníbal Núñez y el Movimiento Burrulote, respectivamente.

De acuerdo a Lissette Nicasio, más que para protestas el momento es oportuno para conciliar y llegar a acuerdos que satisfagan al colectivo de la sociedad, y para esto conminó a los dirigentes populares a dialogar para entre todos buscarle salida a las problemáticas comunitarias.

Dijo que en esta provincia se construyen obras que serán de muchos beneficios para los habitantes de los municipios Salcedo, Villa Tapia y Tenares, así como para los distritos municipales de Blanco Arriba y Jamao, respectivamente.

En ese sentido, Nicasio enumeró la red de carreteras que une a Palmarito con Salcedo y Villa Tapia, el sistema de alcantarillado sanitario de Tenares, entre otras obras que la representante del Poder Ejecutivo en esta demarcación instó a los dirigentes populares para que además revisen y así ver quién ha sido el presidente que en los últimos 50 años más se ha preocupado por esta localidad.

De igual manera, la funcionaria expresó que desde ya algunas de las demandas se han estado cumpliendo, como son la carretera Palmarito-Salcedo y la reconstrucción del primer nivel del hospital Pascasio Toribio Piantini.

Con relación a la carretera turística Tenares-Gaspar Hernández, la dama indicó que la misma se encuentra en un proceso de licitación para cumplir con los protocolos legales, pero una vez concluido dicho proceso se le dará inicio.