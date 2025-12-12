Semana 47 van 1 56 muertes maternas, 66 de haitianas

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

En las primeras 47 semanas de 2025, el sistema de vigilancia epidemiológica registra un acumulado 156 muertes maternas.

El año pasa la cifra de mujeres que fallecieron en el parto, en el proceso o posterior fue de 163, lo que representa una variación de un 4 %. De las muertes 66 corresponden a parturientas haitianas y 90 a dominicanas.

Afecciones acumuladas

El acumulado de casos hasta la semana epidemiológica 47 de dengue es de 273 casos confirmados.

Para el mismo período en el 2024 se habían acumulado 1,315 casos de personas afectadas por dengue. El dengue es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura del mosquito Aedes aegypti, también responsable del zika y la chikungunya

El informe reporta tres nuevos casos de malaria, para un acumulado de 836 confirmados.

La transmisión activa está focalizada en Azua, San Juan, Elías Piña, Santo Domingo e Independencia.

Existen focos persistentes vinculados a corredores rurales-urbanos, actividades agrícolas y condiciones ambientales que permiten la supervivencia del mosquito vector.

De leptospirosis se reportó un nuevo caso y el acumulado en el país es de 156. Esta enfermedad zoonótica presenta un comportamiento estrechamente vinculado a las lluvias e inundaciones, que incrementan la exposición de la población a aguas contaminadas, suelos anegados y ambientes favorables para la proliferación de roedores.

Durante la Semana Epidemiológica 47, la vigilancia centinela registró un incremento en la circulación del Virus Sincitial Respiratorio (VSR). También se mantiene en niveles bajos a moderados la cocirculación de otros virus respiratorios como influenza A(H3N2),