La semana en que varios hechos violentos encendieron las alarmas en República Dominicana

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República Dominicana no solo enfrentó durante las últimas semanas las consecuencias de las lluvias provocadas por varias vaguadas, sino que también las muertes violentas, la mayoría por conflictos sociales, consternaron a la nación.

Raudiel Steven Martínez

La desaparición y posterior hallazgo sin vida del niño Raudiel Steven Martínez Corporán, de 10 años, estremeció a la provincia San Cristóbal.

El menor fue encontrado en una cañada del distrito municipal Hato Damas luego de una intensa búsqueda.

Por el hecho, los familiares de la víctima señalaron a cuatro adolescentes. Sin embargo, la Policía Nacional dijo que investigan a un menor de 14 años.

La familia exigió justicia mientras el Ministerio Público amplía las investigaciones para determinar si hubo otras personas involucradas en el hecho.

Yessika Álvarez

También, la muerte de Yessika Álvarez Jiménez, de 26 años, provocó consternación en el país.

La joven murió en el sector Barrio Nuevo de Las Caobas, en Santo Domingo Oeste, tras recibir varios disparos presuntamente realizados por su pareja, el raso de la Policía Nacional Railin de la Rosa Moquete.

Familiares aseguraron que la víctima llevaba semanas manifestando su intención de separarse debido a conflictos constantes en la relación.

El presunto agresor fue arrestado poco después del crimen y el arma utilizada quedó bajo custodia de las autoridades, mientras el Ministerio Público, que solicitó prisión preventiva, profundiza las investigaciones.

Marianny Michelle Cuevas

El luto también visitó la provincia Bahoruco, donde murió asesinada Marianny Michelle Cuevas Román, una joven de 20 años que fue ultimada presuntamente por su pareja sentimental en el municipio de Neiba.

Según el informe policial, la víctima recibió heridas de bala provocadas con un arma de fabricación artesanal conocida como “chilena”.

El supuesto homicida, identificado como Yenfry Sena Ferreras, alias “Jeco”, fue detenido en flagrante delito por agentes de la División de Investigación Criminal. Maranny falleció mientras recibía atenciones médicas en el Hospital San Bartolomé, en un caso que volvió a generar preocupación sobre el aumento de feminicidios en República Dominicana durante 2026.

Yulenny Carolina Frías de León

La muerte de Yulenny Carolina Frías de León, de 32 años, también causó profundo dolor en la sociedad dominicana.

La joven fue ultimada en Santiago. Según las investigaciones preliminares, la dama habría sido engañada mediante una llamada telefónica para regresar a su vivienda, donde posteriormente fue encontrada amordazada y calcinada en circunstancias que las autoridades describen como un crimen atroz.

El caso generó indignación en organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, que exigieron una investigación rápida y ejemplarizante.

Vecinos de la hoy fallecida describieron a Yulenny como una mujer trabajadora y tranquila, mientras el Ministerio Público profundiza las pesquisas para establecer responsabilidades y determinar si el hecho estuvo vinculado a violencia de pareja o conflictos personales previos.