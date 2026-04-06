Semana Santa 2026: lo bueno, lo malo y lo que dejó este año

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Aunque la Semana Santa 2026 registró el mayor desplazamiento de personas en los últimos 21 años, el balance final muestra una reducción en las muertes en comparación con 2025. Sin embargo, las cifras también reflejan desafíos importantes.

¿Lo bueno?

De acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), este año se reportaron 27 fallecidos, frente a los 32 registrados en 2025, lo que representa una reducción de 15.63 %.

El operativo “Conciencia por la Vida” contó con más de 51 mil colaboradores que trabajaron desde las 2:00 de la tarde del jueves hasta las 6:00 de la tarde del Domingo de Resurrección, con el objetivo de prevenir tragedias.

Voluntarios de la Defensa Civil, Cruz Roja, Digesett y otras instituciones formaron parte de este despliegue, considerado clave en la disminución de víctimas.

En cuanto a las asistencias, se realizaron 30,745 atenciones al público, incluyendo 3,021 asistencias médicas.

Además, 22 personas fueron rescatadas en altamar y 24 menores extraviados fueron localizados y entregados a sus familiares.

¿Lo malo?

Pese a la reducción, 27 personas perdieron la vida durante el asueto.

Entre las víctimas figuran varios jóvenes de 15, 17, 20 y 21 años, así como adultos en la treintena, lo que evidencia el impacto en población joven.

Durante la jornada se registraron 203 accidentes de tránsito, que dejaron 276 personas afectadas.

El COE destacó que el 81.81 % de las muertes por accidentes de tránsito involucraron motocicletas, consolidándose como el principal factor de riesgo.

A esto se suman 506 casos de intoxicación alcohólica, entre ellos 28 menores de edad, así como 207 casos de intoxicación alimentaria.

Incidentes y alertas

Durante el asueto, el desbordamiento del río Nizao, en Montenegro, Rancho Arriba (San José de Ocoa), dejó a varias comunidades incomunicadas, con vehículos arrastrados y personas atrapadas.

La situación ocurrió pese a las alertas meteorológicas vigentes en varias provincias. En la zona, donde existen al menos 15 comunidades utilizadas para acampar y realizar turismo ecológico, la coincidencia del retorno de visitantes provocó una alta congestión vehicular que impidió la salida a tiempo.

¿Qué dejó?

La Semana Santa 2026 deja un balance mixto con menos muertes que el año anterior, pero con cifras que evidencian riesgos persistentes, especialmente en el uso de motocicletas, el consumo de alcohol y la atención a las alertas en condiciones climáticas adversas.