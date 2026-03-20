Fin de semana con sorpresas: lluvia, sol o cambios bruscos

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Hoy inicia la primavera en el hemisferio norte, una estación que se caracteriza por tener la misma duración de los días y las noches. Progresivamente va durando más horas de la luz solar con una duración de aproximadamente 93 días y 18 horas.

Así lo dio a conocer el Instituto Dominicano de Meteorología (INDOMET).

La entidad pronosticó que para mañana sábado, el sistema frontal estará transitando sobre el territorio dominicano, manteniendo un cielo mayormente nublado y generando chubascos matutinos en algunas provincias como Santiago, Valverde, Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat, Hermanas Mirabal, La Altagracia, entre otras.

"Durante la tarde, esperamos precipitaciones más intensas, produciéndose aguaceros moderados a fuertes, acompañados de tormentas eléctricas y ráfagas de viento, especialmente en San Cristóbal, Santo Domingo, Monte Plata, Hato Mayor, El Seibo, María Trinidad Sánchez, Duarte, entre otras provincias cercanas2, dijo.

Indicó además que para el domingo, las condiciones meteorológicas cambiarán, que el sistema frontal se habrá alejado del país, quedando una masa de aire con menor contenido de humedad, lo que favorecerá un ambiente de escasas lluvias y con cielo soleado.

Solo se prevén algunos chubascos hacia los principales sistema montañosos.

Las temperaturas estarán frescas y agradables por el viento del noreste.