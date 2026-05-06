Senado aprueba con modificaciones ley que crea la Alerta Nacional para búsqueda de desaparecidos

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El Senado de la República aprobó en segunda lectura y con modificaciones, el Proyecto de Ley que crea la Alerta Nacional para la búsqueda de personas desaparecidas en la República Dominicana y regula el funcionamiento de las alertas como mecanismo de búsqueda inmediata a nivel nacional para la prevención, localización, asistencia y resguardo de las personas desaparecidas.

En lo adelante, esta pieza legislativa será remitida a la Cámara de Diputados para su aprobación en única discusión.

Esta normativa tiene como objetivo proveer mecanismos para la prevención de desapariciones y para la localización, asistencia y resguardo de las personas desaparecidas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

Indica, además, que el Sistema Nacional de Alertas (AlertaRD), se trata de un programa diseñado para la prevención y dar respuestas a las desapariciones y situaciones de peligro inminente de personas.

A través de esta se garantiza la reacción temprana del Estado al momento de recibir una denuncia de desaparición evitando así daños irreparables.

La pieza, refiere que personas desaparecidas en la República Dominicana, constituye un desafío social, humano y jurídico que requiere respuestas rápidas y coordinadas por parte del Estado.

Además, indica que la ausencia de un marco normativo específico que regule la activación de alertas limita la eficacia de los procesos.

El proyecto establece que es deber del Estado garantizar y proteger la vida humana, desde su concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona, garantizando el Estado la protección social y jurídica de la familia.

Otras aprobaciones

El pleno aprobó en segunda lectura el Proyecto de Ley Nacional de Semillas, propuesta del senador por la provincia de San Juan, Félix Ramón Bautista.

Esta iniciativa legislativa tiene la finalidad de promover, mejorar, controlar y proteger la producción, acondicionamiento, comercialización y el uso de semillas certificadas y la calidad en todos los cultivos destinados a la producción nacional, tanto para el consumo local como de exportación, mediante la creación del Instituto Nacional de Semillas.

También, fue sancionado el proyecto que crea el Monumento Natural Lomas Redonda-El Comején, en la provincia San José de Ocoa, propuesta del senador Milcíades Aneudy Ortiz Sajiun.

De igual forma fue aprobado el proyecto de ley que declara el 1 de noviembre de cada año como Día Nacional de la Genealogía y del Genealogista Dominicano, propuesta del senador Santiago José Zorrilla.

En primera lectura el Pleno del Senado, sancionó el proyecto que reorganiza el Sistema Dominicano para la calidad (SIDOCAL).

En única lectura

En única lectura el Senado aprobó el Convenio Internacional del Cacao, adoptado en Ginebra, Suiza; así como el acuerdo entre el Gobierno Dominicano y la República de Angola sobre la exención mutua de visas para nacionales titulares de pasaportes diplomáticos, de servicio y oficiales. Ambas iniciativas fueron remitidas por el Poder Ejecutivo.

Además, se aprobó la resolución que solicita al Poder Ejecutivo disponer, a través de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), la realización de un censo de población y vivienda exclusivo para la provincia La Altagracia. Esta pieza legislativa fue presentada por el senador de esa demarcación, Rafael Barón Duluc.

También fue sancionado el nombramiento de Juan Rosario Contreras, mediante el decreto 73-26, como presidente; y Anadel Georgina Peguero Polanco, miembro, mediante el decreto 687-25, de la Comisión Reguladora de Prácticas Desleales en el Comercio y sobre Medidas de Salvaguardas, propuesta del Poder Ejecutivo.

En los trabajos legislativos de este miércoles fueron incluidas la resolución que solicita al ministro de Turismo, David Collado, la remodelación de la playa “Las Cañitas”, ubicada en el distrito municipal Elupina Cordero, provincia Hato Mayor.

Además, la resolución que solicita al ministerio de Turismo (MITUR) la instalación de una oficina provincial en Hato Mayor.

También se aprobó la resolución que solicita al presidente Luis Abinader Corona, instruir al ministro de Turismo, David Collado, para la construcción del malecón del Municipio Sabana de la Mar, provincia Hato Mayor. Todas las propuestas son de la autoría del senador de esa demarcación, Cristóbal Venerado Castillo.