Senado de la República auspicia Primer Encuentro Interinstitucional de Coros

El Senado de la República, a través de la Dirección de Representación, organizó el Primer Encuentro Interinstitucional de Coros, en el que participaron los grupos del Conservatorio Nacional de Música, el Virgen del Amparo, de la Armada dominicana; el San Miguel Arcángel, del Ejército Nacional; Nuestra Señora del Carmen, de la Fuerza Aérea; el coro del Poder Judicial; el San Judas Tadeo, de la Policía Nacional y el del Senado de la República.

Durante el encuentro, el presidente de la Cámara Alta, Ricardo de los Santos, propuso coordinar con el Ministerio de Cultura la institucionalización y ampliación a nivel nacional de ese tipo de intercambio, donde se exhibe una gran cantidad de talento.

“Es algo que debemos repetir”, manifestó De los Santos tras recibir un reconocimiento por su apoyo al fortalecimiento del coro institucional, de Leonardo Peña Javier y Teófilo Bonilla.

De su lado, el director del Departamento de Representación, Leonardo Peña Javier, resaltó la trascendencia histórica del encuentro, a través de la manifestación del folclore, matizado por voces de diferentes instituciones del Estado.

“Más que un encuentro, este evento, es un instrumento visual, artístico y cultural para la historia”, indicó.

De igual modo, agradeció al presidente del Senado, Ricardo de los Santos, por permitir e incentivar la creación del coro institucional y por el apoyo para la celebración de la actividad.

Reconocimientos

Cada uno de los coros tuvieron la oportunidad de interpretar entre dos y tres canciones, y posteriormente recibir un reconocimiento.

El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, entregó la estatuilla a Edwin Disla, director del coro del Conservatorio Nacional de Música; el senador Santiago José Zorrilla entregó el reconocimiento a Armando Morillo, director del coro Virgen del Amparo de la Armada de la República Dominicana y el senador Odalis Rodríguez entregó el reconocimiento al teniente Germán Cornielle, director del coro San Miguel Arcángel, del Ejército de la República Dominicana.

También, Ramón Novo, secretario Administrativo del Senado, entregó el reconocimiento a Andrés Capellán, director del coro Nuestra Señora del Carmen, de la Fuerza Aérea Dominicana; y Elioenai Medina, director del coro del Poder Judicial recibió la estatuilla de manos del general Pedro Guzmán Badia, quien estuvo en representación del director de la Policía Nacional.

Mientras que, Teodoro Reyes, director del coro San Judas Tadeo, de la Policía Nacional recibió la estatuilla de manos del coronel Enmanuel Herrera Disla, de la Fuerza Aérea Dominicana.

También fueron reconocidos Paola Suazo, fundadora del coro del Senado de la República y Nelson Guzmán Diplán, director de Gabinete del Senado de la República.

Al evento realizado en el Auditorio Eduardo Estrella, participaron directores, encargados, funcionarios y colaboradores del Senado de la República.