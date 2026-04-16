Senado vota proyecto crea Sistema Nacional Cuidados

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Senado aprobó ayer en primera lectura el proyecto de ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados, una iniciativa que la creación de un sistema general de normas y políticas públicas articuladas para ofrecer apoyo estatal a personas vulnerables y con dependencia, como niños, ancianos, personas con discapacidad y a sus cuidadores.

La propuesta abarca dar y recibir cuidados, además del autocuidado, considerados elementos esenciales que garantizan adecuada calidad de vida.

La iniciativa legislativa, presentada por la senadora de San Pedro de Macorís, Aracelis Villanueva, pone especial énfasis en visibilizar y valorar el trabajo del cuidado no remunerado, que en su mayoría recae sobre las mujeres, las que durante la historia han asumido esas funciones sin compensación económica ni protección del Estado.

El proyecto también señala que es deber del Estado garantizar la creación de mecanismos que potencialicen el cuidado y que aseguren la calidad de vida de las personas que requieren apoyos específicos, a fin de asegurar su bienestar y felicidad.

De ser aprobada, la ley impactaría de manera directa tanto a las personas que requieren asistencia como a quienes brindan estos cuidados, ya que procura aliviar la carga familiar y mejorar la calidad de vida a miles de dominicanos.

Los senadores también aprobaron en primera lectura el proyecto que designa con el nombre Vicente Sánchez Baret el Centro Cívico Provincial para Oficinas Gubernamentales de Sánchez Ramírez, de Ricardo de los Santos, presidente del Senado.

En la sesión, además fue aprobado el proyecto de Ley Orgánica que modifica el artículo 12 de la Ley 5-13, sobre Discapacidad en la República Dominicana, iniciativa presentada por el senador de El Seibo, Santiago Zorrilla.

En los trabajos de la cámara alta de este miércoles, el Senado aprobó en segunda lectura el proyecto que modifica los artículos 7 y 10 y deroga el artículo 17 de la Ley 70, sobre Autoridad Portuaria.

Pero además, fue sancionado el proyecto que busca implementar detectores de metales en instituciones públicas y privadas y el que libera de impuesto de importación a las cámaras digitales utilizadas en los sistemas de seguridad.