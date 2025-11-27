Senador Daniel Rivera apoya Gobierno conceda base aérea y aeropuerto a EE.UU.

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El senador de la República por la provincia de Santiago, Daniel Rivera, manifestó este jueves su apoyo al Gobierno del presidente Luis Abinader de autorizar a los Estados Unidos por un plazo limitado el uso de los espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en aeropuerto internacional de Las Américas, como una nueva estrategia para continuar la lucha contra el narcotráfico. Resaltó que más controles permitirán tener mayor seguridad en la sociedad dominicana.

Rivera cree que el mandatario ha tomado la decisión pensando en los jóvenes, afirmando que mientras más estricto sean los controles de sustancias narcóticas el país y el mundo podrán contar con una juventud más sana y productiva.

La concesión que ha otorgado el Gobierno dominicano permitirá la operación logística de aviones en el reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico. El secretario de Guerra de los Estados Unidos agradeció al presidente Abinader el respaldo del despliegue militar y aeronaves estadounidenses en la Operación Lanza del Sur.

Tras encabezar junto a la vicepresidenta Raquel Peña el acto de rendición de cuentas correspondiente al período legislativo 2024-2025, el senador perremeísta también destacó el proyecto 14/24 del Gabinete Social, el aumento de los polideportivos en el país, y el reforzamiento de la educación con extensiones de la UASD y 58 nuevos centros del Infotep, para seguir desarrollando a los jóvenes y brindarles oportunidades de empleos.

“Apoyamos la medida que está tomando el presidente Abinader porque el país está siendo atacado con el narcotráfico por la cantidad de cargamento de drogas que llega al país y que organismos como la DEA de los Estados Unidos y la DNCD han dado duros golpes”, señaló.

El senador Daniel Rivera y la vicepresidenta Raquel PeñaWilson Aracena

Durante su rendición de cuentas en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, el senador Daniel Rivera destacó que los avances registrados responden al compromiso del Gobierno del presidente Luis Abinader, impulsando obras y transformaciones clave en infraestructura vial, educación, salud, deporte y servicios comunitarios.

El legislador sostuvo que estas iniciativas han mejorado la calidad de vida de miles de ciudadanos, fortaleciendo a Santiago como un eje estratégico del progreso económico y social del país. Rivera resaltó proyectos emblemáticos como el Teleférico de Santiago, con capacidad para movilizar hasta 64,000 pasajeros diarios, y el Monorriel, considerado el primero del Caribe y Centroamérica, diseñado para transportar 40,000 pasajeros por hora.

Además de la vicepresidenta Raquel Peña, en el acto participaron el alcalde Ulises Rodríguez, la gobernadora provincial Rosa Santos y el presidente municipal del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Cueto, así como legisladores, funcionarios del Gobierno central, miles de dirigentes y militares del partido oficialista, líderes empresariales y comunitarios.