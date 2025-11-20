Senador Daniel Rivera refuta a Amnistía Internacional

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

El Senador Daniel Rivera arremetió ayer contra Amnistía Internacional (AI) luego de que estos criticaran en su más reciente informe presuntas ineficiencias en la atención hospitalaria y el trato a migrantes haitianos. El legislador calificó la acusación como una “falta de respeto institucional y nacional”.

Rivera aprovechó su turno de ponencia en la sesión ordinaria del Senado realizada la tarde ayer para defender las inversiones realizadas por el Estado en infraestructura hospitalaria y aseguró que el país cuenta hoy por hoy con “los mejores centros de salud para la atención de los dominicanos, y de todos los migrantes que se encuentren legal en el país”.

En su lugar aconsejó a Amnistía Internacional a concentrar su atención en los centros hospitalarios de Haití, lugar donde aseguró se deben invertir todos los recursos para que su población pueda ejercer con dignidad y la población pueda ser acogida.

“Es en Haití que hay que invertir porque nuestro Gobierno ha hecho una gran inversión en todos los hospitales y mucho más en los que se lleva la maternidad”, aseveró.

Lo que se aprobó en sesión

Durante la sesión, fue aprobado en primera discusión el proyecto de ley que crea el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana.

La iniciativa tiene como ´fin regular la profesión contable en el país, a la vez que garantizar la calidad y la ética en un entorno económico cada vez más complejo y globalizado.

Por otro lado, la comisión especial encargada de revisar las observaciones remitidas por el Poder Ejecutivo al proyecto de ley sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos, solicitó ayer al pleno la extensión del plazo dado para su revisión y adecuación.

El presidente de la comisión, Guillermo Lama indicó que aún no concluyen con la revisión y que todavía quedan importantes puntos por discutir.