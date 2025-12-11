Senador Héctor Acosta apoya que una mujer dirija los destinos de la República Dominicana

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

El senador por la provincia Monseñor Nouel, Héctor Acosta, dijo que el país debe dejar de lado el machismo y darle la oportunidad a una mujer que aspire a la Presidencia y dirija por primera vez los destinos de la República Dominicana.

Acosta sostuvo que hay países más grandes y desarrollados que han sido dirigidos y son gobernados en la actualidad por una fémina, motivos por los cuales se mostró de acuerdo en que una dama ocupe el Poder Ejecutivo de esta nación.

Por el momento, han expresado interés en aspirar a la Presidencia de la República, la vicemandataria Raquel Peña y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, ambas por el Partido Revolucionario Moderno (PRM). Aunque favorece que una mujer ocupe el cargo ejecutivo, no dio detalles de su candidata de preferencia.

El legislador perremeísta y popular cantante dominicano conocido como El Torito, agradeció públicamente a Dios por la recuperación de su salud y definió el 2025 como un año bendecido.

El intérprete de “Llegó tu Marido” prepara un concierto en el Madison Square Garden de Nueva York y aunque no se conocen los detalles, adelantó que podría ser en febrero o mayo del año 2026.

El senador Acosta fue entrevistado por el comunicador José Fabián y la periodista Grisbel Medina para el programa meridiano Ustedes y Nosotros, que se difunde por Teleuniverso Canal 29 para toda República Dominicana, Puerto Rico y Nueva York, durante un encuentro con la Asociación de Cronistas de Arte de la República Dominicana (Acroarte), en la ciudad de Santo Domingo.