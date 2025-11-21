Senador pide a Agricultura hacer levantamiento productores provincia Duarte afectados por Melissa

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

SAN FRANCISCO DE MACORIS. – El senador por la provincia Duarte, pidió este miércoles, al ministro de Agricultura Limber Cruz, realizar un levantamiento de los productores agropecuarios de la provincia Duarte, que fueron afectados por las lluvias de la tormenta Melissa, a fin de que las ayudas económicas que dispuso el presidente Luis Abinader, le llegue a los que realmente sus fincas sufrieron pérdidas debido a las inundaciones.

Al hacer una intervención en el Senado de la República, Romero, señaló que, en un fenómeno atmosférico anterior, hubo denuncias de que algunos dueños de plantaciones recibieron ayuda económica por parte del gobierno, sin que sus fincas fueran afectadas por las lluvias.

“En este caso aunque nos hicimos eco de eso a través del Ministerio de Agricultura, en este caso de la tormenta Melissa, ha habido otras provincias que fueron más afectadas que nosotros, pero nosotros tenemos municipios que fueron muy afectados por la proximidad con el río Yuna, y puedo hablar del municipio de Las Guáranas, donde también nos hicimos eco de eso, y recibimos información de que no había un levantamiento real de las personas que habían tenido sus pérdidas, y lo que hicimos fue llamar al ministro de Agricultura, Limber Cruz, para ver cuál era la situación que por qué no se había hecho el levantamiento en algunas áreas de la provincia Duarte, y su explicación tiene que ver con lo que pasó en la antepasada tormenta de ese fraude que se denunció de muchas personas que cobraron dinero y no habían tenido pérdidas”, expresó el congresista durante su turno en el hemiciclo de la cámara alta.

En ese orden, el legislador señaló que el propio ministro de Agricultura, está inspeccionando de manera personal, con el objetivo de realizar un proceso transparente que beneficie a los productores que fueron afectados por las lluvias.

Con relación al proceso de levantamiento que realiza el gobierno, Romero dijo que estará fiscalizando, atendiendo a su rol como senador de la República.