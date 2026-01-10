Senador propone la castración química en casos de violación

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

La desaparición en Puerto Plata de la menor de tres años Brianna Genao y la supuesta confesión de agresión sexual y asesinato que habrían hecho a la Policía dos tíos de la menor, han generado conmoción en el país y reavivado el debate en el Congreso Nacional sobre la castración química.

Durante su turno en la sesión ordinaria del Senado el legislador Franklin Romero señaló con indignación como una vez más el Estado le vuelve a fallar a uno de los grupos que consideró más débiles de la sociedad: los niños, niñas y adolescentes.

“El país vive una epidemia silenciosa de abuso sexual infantil que no son hechos aislados, son obsesiones, son patrones que se repiten una y otra vez, y lo más grave de esto es que esos agresores reinciden, vuelven a violar y vuelven a destruir vidas porque el sistema no los detiene”, estalló Romero.

“No estoy proponiendo nada extraño ni radical”, dijo el legislador y luego señaló que otros países democráticos como Francia, Suecia, Alemania y algunos de los 52 Estados Unidos ya han implementado la medida.

El representante de la provincia Duarte explicó que e s un tratamiento hormonal cuyo objetivo es reducir el deseo sexual en agresores compulsivos y no de mutilación física.

En ese sentido, hizo un llamado a sus colegas legisladores a tomar un posición firme frente a los casos de abuso sexual infantil, y apoyar la iniciativa que será nueva vez sometida a la Cámara Alta para su conocimiento.