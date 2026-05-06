Senador Rivera impulsa ajedrez en Santiago con celebración del II Torneo Blitz

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Santiago, RD.- El II Torneo Anual de Adultos Blitz de Ajedrez Santiaguero fue celebrado con la participación de decenas de competidores, en una actividad organizada por el senador Daniel Rivera, a través de la Oficina Senatorial y en coordinación con la Asociación de Ajedrez de Santiago, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo del deporte ciencia en la región Norte.

El evento contó con el auspicio de la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte y congregó a 60 ajedrecistas, junto a autoridades civiles, militares y representantes del ámbito deportivo, en una muestra del creciente respaldo institucional y comunitario hacia esta disciplina.

Dedicado In Memoriam a Felipe Fernández, el torneo rindió homenaje a un destacado ajedrecista santiaguero cuyo legado continúa inspirando a nuevas generaciones. Esta segunda edición superó la participación del año anterior cuando 40 jugadores compitieron en el Parque Ercilia Pepín, reflejando el creciente interés por el ajedrez en Santiago.

Durante su intervención, el senador Daniel Rivera resaltó el valor del ajedrez como herramienta de desarrollo integral.

“Este torneo no solo promueve la competencia sana, sino que fortalece habilidades fundamentales como el pensamiento estratégico, la disciplina y la toma de decisiones.

Apostamos a seguir creando espacios que impulsen el talento y contribuyan a la formación integral de nuestra gente”, expresó el legislador.

Rivera también resaltó el valor de la articulación institucional para hacer posible este tipo de eventos, destacando la importancia de unir esfuerzos entre el sector público, privado y las organizaciones deportivas.

En representación de la entidad auspiciadora, el doctor Marino Pérez, de la Clínica Universitaria Unión Médica del Norte, subrayó la importancia de respaldar iniciativas de este tipo.

“Apoyar el ajedrez es también apostar por la salud mental, la concentración y el desarrollo integral de las personas. Para nosotros es un honor ser parte de este evento que impacta de manera positiva a la comunidad”, manifestó.

Por su parte, la vicealcaldesa de Santiago, doctora Mariana Moreno, destacó el impacto social de la actividad.

“El ajedrez fomenta valores esenciales como el respeto, la disciplina y la sana convivencia.

Desde el gobierno municipal respaldamos plenamente estas iniciativas que fortalecen el desarrollo comunitario”, afirmó.

En un ambiente cargado de emoción, Ana Amalia Domínguez, tía del fenecido ajedrecista homenajeado, tomó la palabra para evocar la memoria de su sobrino y destacar la huella que dejó en el deporte.

“Felipe vivía el ajedrez con pasión. Este homenaje mantiene viva su memoria en cada jugada y en cada joven que encuentra inspiración en este deporte”, expresó.

En tanto, el presidente de la Asociación de Ajedrez de Santiago, Leonardo Estévez, valoró el crecimiento del torneo y su proyección futura.

En cuanto a los resultados de la competencia, se destacó la participación de los jugadores que alcanzaron los primeros lugares: Crispin Ferreras Darvi Abraham, Duarte Gómez Ydeliberto y Elourdierd Luis, quienes se alzaron como los principales ganadores en esta edición del torneo, demostrando alto nivel competitivo y dominio en el formato Blitz.

La actividad concluyó con la tradicional movida de honor realizada por el senador Daniel Rivera y la vicealcaldesa Mariana Moreno, dejando formalmente inaugurada la competencia y dando paso a una jornada orientada al desarrollo del ajedrez y la promoción de espacios que fortalecen el talento y la disciplina.