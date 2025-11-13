Senadores y obispo piden a LA construir carretera de Sabaneta

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Obispo Emérito de la Diócesis de San Juan de la Maguana, José Dolores Grullón Estrella y los 32 senadores de la República pidieron al presidente Luis Abinader que la construcción de la carretera Sabaneta–Sabaneta, en la provincia Santiago Rodríguez, sea incluida en el Presupuesto General del Estado para el 2026, tras considerarla como una obra estratégica el desarrollo.

“Es hora de romper el aislamiento y abrir caminos hacia nuevas oportunidades”, indica una carta que enviaron al presidente Abinader los legisladores y el obispo de San Juan.

Explican que esa carretera tendrá 38 kilómetros que conectará a las provincias Santiago Rodríguez con San Juan e impulsará el desarrollo agrícola en comunidades que por años han estado olvidadas.

Los senadores consideraron esa obra como una vía estratégica para el progreso, ya que fortalecerá y facilitará la conectividad, el comercio interregional, el turismo ecológico y cultural, entre otros aspectos.

Opinaron que el respaldo unánime de los senadores y la firma del Obispo envían un mensaje claro: esta no es solo una carretera, es una esperanza de desarrollo y dignidad para miles de familias del noroeste y el sur del país.

“Los senadores de la República Dominicana, conscientes de la necesidad de impulsar el desarrollo equilibrado de nuestras provincias, solicitamos respetuosamente la inclusión en el Presupuesto General del Estado para el 2026 la construcción de la carretera Sabaneta-Sabaneta, que conectaría a San Ignacio de Sabaneta, provincia Santiago Rodríguez, con Sabaneta, en San Juan”, plantearon los senadores.