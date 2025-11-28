Senadores restan importancia críticas de Diosdado Cabello

Publicado por Ámbar Frías Creado: Actualizado:

Los senadores Rafael Barón Duluc Rijo y Yinnette Bournigal minimizaron ayer la reacción del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello quien se burló públicamente de la visita del secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, al país.

Duluc Rijo dijo que la reacción “jocosa” de Cabello, así como de otros voceros del gobierno de Nicolás Maduro no merece mayor atención por parte del gobierno dominicano.

Asimismo, rechazó la versión de que la visita del funcionario estadounidense sea una “cortina de humo” para ejecutar un eventual ataque a Venezuela.

“La República Dominicana lo que está haciendo es facilitarles un tema de reabastecimiento para sus operaciones, que no necesariamente sean de ataque”, opinó.

En el mismo orden, Bournigal expresó que no vale la pena perder el tiempo prestando atención a los pronunciamientos de Cabello y en su lugar, destacó la llegada de Hegseth al país, quien a su juicio, demuestra un interés genuino por fortalecer la cooperación frente a la lucha contra el narcotráfico.