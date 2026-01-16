SeNaSa y clínicas firman acuerdo, revisan agendas

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

El Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) y la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip) sostuvieron un encuentro institucional en el que ambas entidades reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada.

Las entidades sostuvieron el diálogo que permitió a ambas instituciones revisar prioridades comunes y ratificar su disposición de impulsar acciones conjuntas que contribuyan a la sostenibilidad financiera de SeNaSa y Andeclip.

Lo acordado repercutirá en la calidad y eficiencia de los servicios de salud que reciben los afiliados.

En este encuentro, ambas instituciones coincidieron en la importancia de consolidar esta relación institucional como un eje clave para enfrentar los desafíos del sector salud y avanzar hacia soluciones que respondan de manera efectiva a las necesidades de la población.

Por su parte, Andeclip enfatizó la importancia del Seguro Nacional de Salud para las clínicas privadas y reafirmó el compromiso de continuar garantizando la atención oportuna a los afiliados de l seguro estatal. De igual forma, los participantes del encuentro recalcaron que la cooperación interinstitucional será fundamental para encarar los retos actuales y futuros del sector, así como para construir un sistema de salud más integrado, eficiente y centrado en las personas. Con este acercamiento, SeNaSa y Andeclip ratifican su voluntad de fortalecer su alianza estratégica y de desarrollar una agenda de trabajo conjunta, con miras a consolidar avances sostenibles que impacten positivamente en el bienestar de los ciudadanos y en el fortalecimiento del sistema sanitario nacional hacia 2026. Participaron en la actividad, por Andeclip, el doctor Rafael Mena y otros directivos.