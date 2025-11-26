Solo SeNaSa cubre la sangre, falta disposición

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Sólo la Administradora de Riesgos de Salud (SeNaSa) cubre la sangre que necesita un afiliado cuando va a ser sometido a un procedimiento.

Para que otras Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) lo cubran se necesita una normativa por parte de las autoridades, afirma José Manuel Vargas, presidente de la Asociación de Administradoras de Riesgos de Salud (ADARS). Las ARS no tienen esa cobertura porque no se ha establecido en el catálogo. Esa es una responsabilidad de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril). Una vez la Sisalril envía la solicitud debidamente sustentada al Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), ese organismo toma la decisión.

Impulsar donación

Sin embargo, en materia de sangre y sus hemoderivados, lo más importante es impulsar la cultura de donación, pues es totalmente inexistente, afirma Varga al referirse al tema. La población valora la sangre cuando la necesita, pagan por la preparación y tiene un costo elevado. En el caso de SeNaSa la cobertura es de un 100% y la población expresa satisfacción. El 80% de todos los hemoderivados lo cubre el seguro público en el Banco de Sangre de la Cruz Roja, expresa Lucrecia Rosario. La laboratorista. Considera que debe impulsarse que todas las aseguradoras cubran el preciado líquido.

El Plan de Servicios de Salud (PDSS) del régimen contributivo asegura el acceso a diversos servicios, que incluyen sangre si es medicamente necesario, pero es necesario para las ARS que haya una ordenanza del Consejo. En el seguro estatal, los afiliados que contratan planes complementarios como Avanzado o Premium pueden tener una cobertura del 100% sobre el costo de la sangre, según la Lista de Honorarios Médicos. SeNaSa tiene una red nacional de prestadores de salud, que incluye los bancos de sangre de Cruz Roja.