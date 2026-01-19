“Senasa tiene tipificación de genocidio, es incuantificable la cantidad de personas que perdieron la vida” afirma Radhamés Jiménez

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Montecristi: - En un multitudinario acto de juramentación de experrremeístas y de otras organizaciones en la FP, el vicepresidente y coordinador político de esa organización Radhamés Jiménez Peña aseguró que el caso del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) , fue algo horroroso, terrible nunca antes visto en la historia de la República Dominicana, que por la manera en que se perpetró y el daño causado debe ser tipificado como “genocidio”.

“Lo que se cometió con Senasa, no se puede catalogar como un simple crimen, es una especie de genocidio, cuantas personas infelices de República Dominicana podrán haber fallecido por el crimen de Senasa, cuestionó”. “Es incuantificable la cantidad de humildes seres humanos que perdieron la vida por no adquirir las medicinas a tiempo para atender su salud”, sostuvo el dirigente político.

Precisó, que también se debe cuantificar la cantidad de personas que murieron por no tener facilidad de una cita médica a tiempo.

“Es un crimen de lesa humanidad lo cometido con Senasa, pero los responsables principales todavía no están donde deberían estar, sencillamente porque con ese dinero fue que se compraron las elecciones del año 2024, con ese dinero motivaron a miles de personas para que no vote, por eso la alta abstención”, sostuvo Jiménez Peña.

Juramentados

El vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, visitó el día de hoy la provincia de Montecristi, donde juramentó decenas de exdirigentes del PRM y de otros partidos políticos; dijeron que tomaron la decisión de juramentarse en la organización que lidera Leonel Fernández, porque fueron defraudados por el PRM y por eso hoy el país vive momentos de grandes dificultades.

Dentro de los juramentados figuran: Kelly Sosa, Orlando Mesa, Yulisa Rodríguez, Emmanuel Guzmán, Domingo Zapata, Antonio Pérez, Yúnior Cabreja, Nicolás Bueno, Joel Hernández, Pablo Paulino, Leonardo Peralta, entre otros.

Jiménez Peña, estuvo acompañado por los miembros de la Dirección Política de ese partido: Freddy Pérez, Marcos Cross, así como demás dirigentes y simpatizantes de ese partido en esa provincia fronteriza.