Sepultan a Noelvi Cabrera, el estudiante que murió por arma blanca en politécnico de Santiago

Entre lágrimas, compañeros de clases despidieron al joven Noelvi Jeremías Cabrera, de 14 años, quien falleció por herida de arma blanca, supuestamente a mano de otro estudiante en el Politécnico Simón Antonio Lucía Castillo, en Parada Siete, Santiago Oeste.

En un mensaje conjuto leído por una de las amiguitas del adolescente, los estudiantes definieron a Noelvi como una persona alegre, solidario y siempre dispuesto a ayudar,

Del mismo modo, dijeron que Noelvi deja un gran vacío que será difícil de llenar entre quienes compartieron aulas y momentos con él.

Más temprano, el director de Educación en Santiago, Pedro Pablo Marte, ofreció detalles sobre el incidente. Explicó que el hecho habría iniciado por un conflicto previo entre ambos estudiantes.

“Los niños estuvieron jugando el día anterior en la cancha, parece que hubo un forcejeo y un golpe, ustedes saben que a estos niños se les sube la adrenalina y uno fue detrás del otro después que salieron, buscando ya cómo resolver temas personales y ahí se produce el incidente”, señaló.

Sobre la entrada del arma blanca al plantel educativo, el funcionario aclaró que la institución no realiza inspecciones diarias a los estudiantes.

El adolescente fue sepultado este domingo. En tanto, los familiares del fallecido pidieron justicia por el hecho.