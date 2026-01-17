Sepultaron ayer restos del chofer Carlos Mera

Publicado por Randy Jiménez Batista Creado: Actualizado:

En medio del dolor y la desolación fueron velados la mañana de ayer los restos del chofer del periódico Hoy Carlos Mera, de 55 años, quien murió tras padecer complicaciones de salud.

Mera, quién también trabajó por décadas en el grupo de Comunicaciones Corripio, será recordado como una persona respetuosa, honesta y trabajadora, según narraron sus compañeros del periódico Hoy en su velatorio.

Testimonios

Mientras que la señora Jani Cruz Batista, esposa de Mera, expresó que su ausencia será muy difícil de asimilar, ya que fue su compañero de vida por máss de 20 años, en el cual procrearon tres hijos.

Periodistas, choferes y empleados administrativos de este matutino mostraron su pesar.

En el caso de la periodista Olga Vergés lo definió como una persona afable, servicial y respetuoso de su trabajo..

De su lado, la periodista Hainan Reynoso Uribe, lo recordó como una persona respetuosa, alegre y puntual. “Cuando uno salía con Mera se sentía apoyado, siempre con su cálida saludaba de manera efectiva y con mucho cariño”, expresó.

Otros de sus compañeros que lo recuerda con aprecio es el chofer Manuel Beltré. “Mera era más que un hermano, ya que pasabamos el mayor tiempo de trabajo juntos”.

Sus restos fueron velados en la Funeraria Municipal de Gualey y su entierro fue en el cementerio Cristo Salvador, donde le dieron cristana sepultura.

Hombre solidario

Su deceso ocurrió el pasado 15 de enero a las 5:00 de la mañana, mientras recibía atenciones médicas en el Centro de Diagnóstico Medicina Avanzada y Telemedicina (Cedimat).

El señor Carlos Mera laboró fue una persona muy apreciada por sus compañeros de trabajo, quienes lo describen como un hombre solidario, responsable y comprometido con sus labores.