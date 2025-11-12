Será escenario de feria ecoturística

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La 30ª Feria Ecoturística y de Producción de Villa Altagracia se realizará desde este jueves, hasta al día 23 y contará con la participación de autoridades nacionales y provinciales de las áreas de medio ambiente, turismo, agropecuaria y económica.

También se darán cita organizaciones ambientalistas y de productores agropecuarios, así como legisladores, alcaldes y agro empresarios de todo el país. El evento es auspiciado por la Fundación Ciencia y Arte, que dirigen los esposos José y Jacqueline Serulle.

“Se trata una gran fiesta para las familias y la comunidad, un punto de encuentro con las raíces de nuestras tradiciones”, expresó Serulle, tras informar que la feria tendrá como invitados de honor a Turquía, Colombia, Haití y Cuba, países que comparten la responsabilidad internacional de impulsar la protección del mediombiente y de los recursos naturales.

De su lado, el alcalde de Villa Altagracia, José Miguel Méndez, explicó que en las hermosas montañas del municipio nacen ríos y arroyos que cuentan entre sus bellos atractivos con cascadas y pozas que invitan a los visitantes al baño y al deleite.

Villa Altagracia fue escogida como sede de la feria, dadas sus extraordinarias riquezas naturales que posee ese territorio.