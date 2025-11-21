Serán clasificados por delitos para ocupar celdas

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Parte de las condiciones de mejoras que tendrán los internos trasladados al Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) Las Parras, es que allí los condenados serán clasificados por tipo de delitos para ocupar las celdas, y los que están presos por primera vez no estarán juntos con los reincidentes.

Con esos fines, un equipo multidisciplinario integrado por médicos, psicólogos, educadores y abogados inició el levantamiento de un perfil individual de los primeros 300 emigrados el miércoles desde el penal de La Victoria.

Ese perfil o récord de la vida personal de cada recluso, incluirá las veces que haya estado en prisión, si lo está por primera vez, si es un reincidente; tipo de delito cometido; nivel de educación, conocimiento laboral, y otros, informó el director general de Prisiones, Roberto Santana.

Dijo que una vez con el perfil, “se sabrá frente a quién estamos” para hacer un plan de rehabilitación individualizado.

“Este proceso permitirá no poner a convivir en el mismo espacio a un reincidente con una persona que está presa por primera vez, o a una que está condenada por un delito de sangre con otro que cometió una infracción menor”, señaló Santana.