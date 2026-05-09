Sexta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente supera en primera semana el 21 % de los docentes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) informó que la sexta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD), en la primera de las cinco semanas establecidas para el desarrollo de esta fase, avanza de manera favorable, al alcanzar un 21 % de avance, equivalente a 16,706 observaciones de clases finalizadas durante la primera semana de implementación del proceso en centros educativos del país.

La institución destacó que el desarrollo de esta fase transcurre con normalidad y con una participación activa y positiva del personal docente, cuyos integrantes han mostrado disposición, apertura y optimismo durante las jornadas de evaluación en las aulas.

El MINERD explicó que, de las observaciones registradas, 1,192 se encuentran en proceso, 13,057 están pendientes de publicación y 2,649 permanecen con calificación pendiente.

Asimismo, el Ministerio resaltó que todo el proceso continúa desarrollándose de manera adecuada y organizada, con maestros que acuden con entusiasmo y compromiso a las jornadas de evaluación en los diferentes centros educativos.

Asimismo, indicó que los pares evaluadores ejecutan sus labores de manera organizada y sin contratiempos, conforme a los lineamientos técnicos establecidos para garantizar la objetividad y transparencia del proceso.

La fase de observación de clases, iniciada el 5 de mayo, consiste en la evaluación directa de la práctica pedagógica en el aula, mediante la recopilación de evidencias relacionadas con la planificación docente, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales.

Esta etapa impactará a todos los maestros del sistema educativo público que laboran en aulas y es ejecutada por más de 1,600 pares evaluadores seleccionados mediante un proceso técnico que incluyó verificación de credenciales, experiencia profesional, entrenamiento especializado y ejercicios de calibración.

Asimismo, el Ministerio dijo que en la cuarta etapa de la evaluación de diversos actores se logró un avance general de un 97 por ciento correspondiente a la cantidad de 493,279 instrumentos asignados.

La EDD, declarada de alta prioridad por el ministro Luis Miguel De Camps mediante la Orden Departamental Núm. 50/2025, es un proceso integral impulsado por el órgano rector del sistema preuniversitario que busca valorar las competencias, prácticas y resultados del personal docente, con el objetivo de fortalecer la calidad de la enseñanza y promover la mejora continua y el desarrollo profesional de los maestros.

Este proceso es dirigido por una Comisión Nacional Rectora conformada por el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED).