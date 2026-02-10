¿Cuándo iniciarán los vuelos entre RD y Venezuela, luego del acuerdo bilateral?

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Luego de la Junta de Aviación Civil (JAC) anunciara la reactivación de las operaciones del transporte de pasajeros, carga y correo hacia y desde Venezuela, el presidente de esa entidad, Héctor Porcella. dijo que se mantiene en conversaciones con las aerolíneas para ver la fecha de inicio de los vuelos.

Porcella aclaró, sin embargo, que para que las empresas puedan volver a operar tienen que agotar una serie de protocolos, incluyendo un tiempo de programación. "Pero tengo entendido que en los próximos quince días ya estaremos volando, líneas aéreas venezolanas y líneas aéreas dominicanas", adelantó durante una entrevista en el programa Sol de la Mañana.

La conectividad aérea entre ambos países se reactivó luego de casi dos años de suspensión iniciada en julio de 2024, tras un acuerdo entre ambas naciones.

La reanudación de los servicios fue aprobada en la sesión extraordinaria de la JAC, realizada el 2 de febrero, mediante la Resolución 24-26. Pero las operaciones no han iniciado.

Se recuerda que la suspensión se dio por decisión del Gobierno venezolano.

Actualmente las aerolíneas extranjeras que vuelan bajo el acuerdo entre ambos países son: Rutas Aéreas de Venezuela (RAV, S.A.); Rutas Aéreas, C.A. (RUTACA); Líneas Aéreas de Servicio Ejecutivo Regional, C.A. (LASER); Turpial Airlines, C.A. y Avior Airlines C.A.

Mientras que, entre las aerolíneas nacionales que ofrecen rutas hacia Venezuela se encuentran, Red Air S.A. y Sky High Aviation Dominicana S.A.

La JAC reitera su respaldo a las decisiones del Poder Ejecutivo para la reapertura de los cielos entre República Dominicana y Venezuela, garantizando una reactivación ordenada y segura conforme a los acuerdos alcanzados entre ambos Estados.