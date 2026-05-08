El silencio de una foto: Melba Grullón recuerda a su hija Alexandra tras 13 meses del desplome del Jet Set

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

A trece meses del desplome del centro de entretenimiento Jet Set, la empresaria Melba Grullón compartió en redes sociales una fotografía de su hija, Alexandra Grullón, sin añadir descripción alguna. La publicación, cargada de simbolismo, generó reacciones inmediatas entre sus seguidores, quienes interpretaron el gesto como un acto de memoria y resiliencia.

El colapso del Jet Set marcó un antes y un después en la vida social y empresarial del país, convirtiéndose en uno de los episodios más comentados de los últimos tiempos. En ese contexto, la imagen difundida por Grullón adquiere un valor especial, al vincular lo íntimo y personal con un recuerdo que aún permanece en la opinión pública.

La fotografía, serena y contemplativa, se convierte en un recordatorio de que detrás de los hechos que impactan a la sociedad también existen historias familiares que conectan con la sensibilidad colectiva. La discreción de la publicación refuerza el mensaje de que la memoria se puede expresar sin palabras, a través de gestos sencillos que evocan afecto y fortaleza.