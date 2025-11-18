La Sisalril tendrá una estrategia prescriban fármacos genéricos

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

La Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL) trabaja una estrategia para que en el Sistema de Seguridad Social se dispensen medicamentos genéricos. Así lo asegura el superintendente de Salud, el economista Miguel Ceara-Hatton, quien asegura que se dan pasos para que se aplique la prescripción de medicamentos biosimilares. La salud es muy cara y es necesario bajar los costos, dijo el economista. El tema de los genéricos y Atención Primaria son dos ejes fundamentales de trabajo, asegura Ceara.

“Estamos trabajando en eso, en que haya una dispensación por moléculas, en la mayoría de países organizados, el sistema funciona así”, dijo. No es posible que se gaste en tantos medicamentos. En lo personal, la población se ahorra la mitad del gasto en salud en el renglón medicamentos, dijo tras reconocer que existe un problema ético en la venta de medicamentos. El tema más importante es que haya una nueva normativa y campaña para educar a la población, asegura.

También se trabaja en la aplicación de la Atención Primaria, un renglón bien relegado en el Sistema de Seguridad Social.

Cápita diferenciada

La aplicación de la cápita diferenciada es hacer que se imponga la equidad, mediante ella, se paga a las Administradoras de Riesgo de Salud (ARS), según el consumo de los afiliados.

El sistema funcionaba, pero el pago favorecía a las ARS, el excedente se convertía en ganancia y no favorecía a los adultos mayores de 40 años, asegura el funcionario.

El sistema tenía una distorsión, entiendo que las empresas ganen dinero, pero deben hacerlo sobre un juego equilibrado, antes las ARS se centraban en el grupo de afiliados varones de 20 años de edad.