Leonel: RD "ha perdido la oportunidad de convertirse en 'Capital de la Paz en América Latina'"

El expresidente Leonel Fernández señaló que, en la actual gestión del presidente Luis Abinader, República Dominicana "ha perdido ser (proclamada) 'Capital de la Paz de América Latina'", ante la situación que vive Venezuela con Estados Unidos.

"Como se proclamó al término de la Cumbre de Río, celebrada en nuestro país en el 2008, al solucionarse la crisis diplomática entre Colombia, Ecuador y Venezuela", dijo Fernández en una alocución que fue transmitida en cadena para hablar sobre la situación venezolana luego del apresamiento del presidente Nicolás Maduro.

En ese orden, el exmandatario consideró que "toda controversia entre Estados debe resolverse en el marco de la Carta de las Naciones Unidas (ONU) y en el ámbito regional, por la de la Organización de los Estados Americanos (OEA)".

Durante sus palabras, Fernández detalló cuál fue su rol y qué recomendó cuando se desempeñó como observador en las elecciones venezolanas en julio del año 2024.

Dijo que en ese entonces había considerado que no se podía proclamar ganador a Maduro como ganador de las elecciones, "debido a que no se habían presentado las actas de escrutinio".

"Podemos decir, con toda modestia, que fuimos de los primeros en diagnosticar la crisis de legitimidad que había surgido como resultado del proceso electoral y haber ofrecido un camino de diálogo, de paz y concordia para su solución", aseveró Fernández.

"Así pues, durante casi un cuarto de siglo, nuestro papel en Venezuela ha sido el de alguien que, en comunicación con el gobierno y los distintos grupos de oposición, ha actuado siempre, de manera desinteresada, en favor de la paz, la concordia y la democracia del pueblo venezolano", dijo.