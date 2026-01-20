SNS afirma es total apertura Ciudad Sanitaria

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, informó ayer que la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar opera por completo, con la puesta en funcionamiento de sus principales bloques asistenciales.

Eso incluye al Hospital Materno Infantil Julio Manuel Rodríguez Grullón, bloque Clínico-Quirúrgico y el bloque de Gastroenterología, además, el Centro de Educación Médica de Amistad Dominico Japonesa (Cemadoja), para estudios de imágenes diagnósticos, todos al servicio de la población.

El funcionario afirmó en un documento que de manera especial la apertura y fortalecimiento de los servicios materno-infantiles, cuentan con una moderna infraestructura, equipamiento de última generación y personal capacitado para brindar atención integral a madres, recién nacidos, niños y niñas.

Resaltó en el texto que los servicios de la Ciudad Sanitaria son ofrecidos bajo un modelo de atención humanizada, enfocado en el respeto, dignidad, acompañamiento oportuno y trato cercano a los pacientes y sus familias, garantizando una experiencia de cuidado centrada en la persona.

“El Materno Infantil tiene salas de parto equipadas, áreas de pre y posparto, quirófanos obstétricos y ginecológicos y unidades de cuidados intensivos neonatales, con cunas térmicas e incubadoras, para ofrecer atención especializada”, dijo Landrón en el informe.