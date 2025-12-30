SNS dispone medidas para garantizar asistencias medicas durante Fin de Año y Año Nuevo

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Con el objetivo de asegurar la asistencia y el manejo integral de los ciudadanos con alguna afección de salud durante la celebración de Fin de Año y Año Nuevo, el Servicio Nacional de Salud (SNS), dispuso una serie de medidas orientadas a fortalecer los servicios y protocolos en los establecimientos de la Red Pública.

En el marco de la segunda fase del operativo «Conciencia por la Vida 2025», que inicia este martes 30 de diciembre a las 2:00 p. m. y concluye el jueves 1 de enero de 2026 a las 6:00 p.m., se instruyó a los directores departamentales, regionales y de establecimientos de salud, encargados, coordinadores y jefes de Emergencias a incrementar las acciones de preparación en los centros sanitarios a nivel nacional.

La directora de Centros Hospitalarios del SNS, doctora Yocasta Lara, explicó que con estas medidas se busca asegurar la atención a los pacientes en las Emergencias y áreas críticas, de modo que reciban la atención necesaria y oportuna. En ese orden, se dispuso la activación de los planes y comités de emergencias y desastres, el plan de alta demanda asistencial y el plan de respuesta ante intoxicación por de metanol.

Lara destacó que el personal estará organizado de manera que los servicios estén cubiertos las 24 horas, igualmente se instruyó a establecer medidas de contención en casos en los que las salas de Emergencias entren en sobresaturación de la demanda de servicios.

Entre las medidas se incluye asegurar la disponibilidad de medicamentos e insumos en los servicios de emergencias, además de mantener la seguridad permanente en esas áreas, velar por el óptimo funcionamiento de las plantas eléctricas y disponer de los debidos reservorios de agua y combustible.

Las direcciones de los hospitales fueron llamadas a realizar el reporte oportuno de los casos en la plataforma SITREP durante los días del operativo y a fortalecer la notificación oportuna de las atenciones para la vigilancia y el monitoreo, lo que permitirá la evaluación de la situación y la toma de decisiones en la respuesta.

También, garantizar el reporte en la plataforma SITREP de los datos de intoxicación alcohólica en adultos y menores, intoxicación alimentaria, accidentes de tránsito y muertes por cualquiera de las causas mencionadas.

La directora de Centros Hospitalarios del SNS realizó un recorrido por hospitales de la provincia Santo Domingo, Distrito Nacional, San Cristóbal y Peravia para garantizar el cumplimiento de las medidas; recordó que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) es la voz oficial para dar a conocer los boletines relacionados al operativo «Conciencia por la Vida 2025», hasta el cierre del mismo.

Finalmente, exhortó a la población a disfrutar de estos días en familia, con moderación y conciencia, para evitar hechos lamentables que enluten a las familias dominicanas.