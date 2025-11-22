Santo Domingo
SNS entrega remozamiento y ampliación Centro Diagnóstico Lotes y Servicios y CPN Los Guandules
Ambas obras forman parte del programa de fortalecimiento de la red del Primer Nivel de Atención.
El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama, entregó este viernes los trabajos de remozamiento y ampliación del Centro Clínico y Diagnóstico Lotes y Servicios, en Sabana Perdida y del Centro de Primer Nivel Los Guandules I, en el Distrito Nacional.
Ambas obras forman parte del programa de fortalecimiento de la red del Primer Nivel de Atención y buscan mejorar las condiciones de acceso a los servicios esenciales en comunidades de alta demanda poblacional.
Centro Clínico y Diagnóstico Lotes y Servicios – Sabana Perdida
El centro, que impacta directamente a una población cercana a 200,000 habitantes, recibió una intervención integral con una inversión total de RD$29,197,928.86, que incluyó remozamiento y equipamiento.
Las áreas habilitadas comprenden triaje y urgencias, vacunación, farmacia, consultorios de pediatría, ginecología, cardiología, planificación familiar, dos consultorios polivalentes, odontología, toma de muestras, laboratorio, sonografía, Unidad de Tuberculosis, Servicios de Atención Integral (SAI), áreas administrativas y de servicios, además de un espacio destinado a Promese.
Durante la entrega, el director del SNS, Mario Lama, destacó que “Hoy continuamos fortaleciendo todas las áreas del sistema público de atención y entregando centros capaces de resolver hasta el 80% de las necesidades de salud de sus comunidades”.
Sobre la importancia del Primer Nivel de Atención, señaló que “La atención primaria es clave para evitar congestión hospitalaria, acercar los servicios a la población y garantizar que la salud sea un derecho, no un privilegio”.
Centro de Primer Nivel Los Guandules I – D. N.
El Centro de Primer Nivel Los Guandules I, que sirve a una población estimada de 85,000 habitantes, fue intervenido con una inversión total de RD$13,352,793.49 para su remozamiento y ampliación.
El edificio cuenta con dos niveles:
Primer nivel: sala de espera, farmacia, vacunación, urgencias, áreas de limpieza y cuarto eléctrico. Segundo nivel: dirección, administración, dos consultorios, sala de espera, laboratorio, psicología, toma de muestras, dos baños, áreas de limpieza y acceso a techo.
Con estas entregas, el SNS continúa su misión de disponer de centros remozados, ampliados y equipados para asegurar que la atención del Primer Nivel se brinde en condiciones óptimas, orientadas a la prevención y la respuesta oportuna en los territorios.