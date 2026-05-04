SNS presenta plan integral de salud para los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Servicio Nacional de Salud (SNS) presentó este lunes el plan integral de asistencia sanitaria que será implementado durante los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, con el objetivo de garantizar atención médica oportuna, eficiente y de calidad a atletas, delegaciones y visitantes.

El director del SNS, Julio César Landrón, ofreció los detalles durante el Congreso Internacional de Medicina del Deporte JCC Santo Domingo 2026, celebrado en el auditorio del Pabellón de la Fama del Deporte Dominicano.

En su ponencia titulada “Red Hospitalaria Santo Domingo 2026”, explicó que desde la designación de la República Dominicana como sede del evento, la institución ha desarrollado un proceso sostenido de fortalecimiento de su capacidad operativa.

“Hoy nos encontramos ante una oportunidad histórica de demostrar la capacidad, organización y fortaleza del sistema de salud dominicano”, afirmó Landrón, al tiempo que destacó que se han diseñado estrategias para dar respuesta efectiva a través de una red de más de 40 hospitales preparados ante cualquier eventualidad.

Entre los principales centros que integran esta red se encuentran el Hospital Traumatológico Dr. Darío Contreras, el Ney Arias Lora, el Hospital Marcelino Vélez Santana y el Hospital Traumatológico Prof. Juan Bosch, así como hospitales ubicados en las provincias donde se desarrollarán las competencias deportivas, garantizando cobertura nacional y atención oportuna en cada sede.

Como parte del plan, la Ciudad Sanitaria Dr. Luis Eduardo Aybar fungirá como centro principal de dirección, manejo y referimiento, debido a su capacidad resolutiva y ubicación estratégica en el Distrito Nacional. Este complejo contará con múltiples especialidades médicas integradas, disponibilidad de camas de emergencia, internamiento y unidades de cuidados intensivos (UCI).

El titular del SNS también aseguró la continuidad de los servicios mediante sistemas de energía con doble circuito y generadores, equipos diagnósticos de alta tecnología y áreas de emergencia descongestionadas. A esto se suma una red hospitalaria articulada a nivel nacional.

Otro componente clave es la creación de una red integrada de servicios con atención personalizada para atletas y visitantes, que incluye acompañamiento continuo y seguimiento durante todo el proceso médico. Asimismo, se instalarán centros móviles de salud en las sedes deportivas para ofrecer respuesta inmediata durante las competencias.

Asimismo, Landrón sostuvo que el plan contempla además el despliegue de ambulancias, unidades del sistema Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 911, equipos de la Dirección de Servicios de Atención a Emergencias Extrahospitalarias y aeroambulancias, apoyadas por helipuertos disponibles en centros hospitalarios.

Además, la red contará con servicios médicos especializados de alta complejidad, incluyendo neurocirugía de columna, medicina deportiva, traumatología avanzada, dermatología y otorrinolaringología, fortaleciendo la capacidad de respuesta ante lesiones propias de la actividad deportiva.

El plan también integra dos centros diagnósticos de alta tecnología, con capacidad para realizar resonancias magnéticas, tomografías y otros estudios especializados según la demanda en cualquier punto del país.

Durante la actividad, Landrón presentó parte del equipo médico que brindará asistencia especializada durante los juegos.

Por su parte, José Monegro valoró el compromiso del titular del SNS, actuando “como un atleta más de los juegos”, mientras que Luis Mejía Oviedo resaltó su eficiencia como servidor público.

“En mi vida, en el oficio que tengo como comunicador, lo que más recibimos son demandas y solicitudes de muchísimas personas. Ese joven que está ahí sentado no usa el apaviento del cargo, sino el corazón de su oficio, que es ser médico. En lo particular, yo estaba deseoso de dar testimonio sobre él: es uno de los funcionarios más serviciales y eficientes que he conocido en mi vida”, destacó Mejía Oviedo.

En el marco del Congreso Internacional de Medicina del Deporte de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, se desarrolló un amplio programa de conferencias con la participación de expertos nacionales e internacionales.

Los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 están programados para celebrarse entre el 24 de julio al 8 de agosto de 2026 en República Dominicana, consolidándose como uno de los eventos deportivos más importantes de la región.