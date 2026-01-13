SNS supervisa avances y reanuda otras obras

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio César Landrón supervisó centros hospitalarios del municipio Santo Domingo Norte.

Una nota dice que la jornada inició en el Hospital Municipal Hacienda Estrella, donde ejecutan remozamiento y ampliación.

Expresa que el funcionario sostuvo un encuentro con los ingenieros responsables de la obra, a quienes instruyó disponer los instrumentos necesarios para que reanuden de manera inmediata los trabajos, con la meta de que el centro sea entregado en un plazo menor a tres meses.

Landrón estuvo acompañado por María Arias, directora del hospital, el ingeniero encargado del proyecto y personal médico, con quienes evaluó el estado actual de la infraestructura.

La obra cuenta con el presupuesto establecido para el presente año. Asimismo, como segunda parada del recorrido, la comitiva se trasladó al Hospital Municipal La Victoria, donde se ejecuta un remozamiento general de sus instalaciones, además de la ampliación del área de Emergencia.

En ese contexto, el doctor Landrón ordenó que los trabajos sean finalizados en los próximos tres meses, a fin de fortalecer la capacidad de respuesta del centro y mejorar la calidad de los servicios ofrecidos a la población. el titular del SNS dijo que inicia la supervisión de las diferentes obras para darle continuidad y que finalicen a tiempo.