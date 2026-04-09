Publicado por Ninoska Cuevas Creado: Actualizado:

Con profunda emoción y entre lágrimas, cientos de personas rindieron homenaje este jueves a las 236 víctimas mortales que dejó el colapso del techo de la discoteca Jet Set, ocurrido el 8 de abril del 2025, un suceso que aún llena de dolor a la población dominicana.

Entre los asistentes a los actos conmemorativos, celebrados frente a la zona cero del establecimiento, se encuentra Ana María Ramírez, sobreviviente de la tragedia, quien alzó su voz en demanda de justicia y lanzó un llamado a no olvidar a los fallecidos.

“En el Jet Set mataron a más de 200 personas, que ahora levantan las manos de su tumba, y a nosotros nos toca hacerlos más fuertes. Entonces, no podemos olvidarlo”, expresó con voz entrecortada.

Sobreviviente del Jet Set: “El 8 de abril de 2025 aún duele y seguirá doliendo”

Ramírez, quien ahora preside el Movimiento Justicia Jet Set, también instó a la sociedad a aprender de los errores que permitieron que este trágico hecho ocurriera.

“Cuando ellos saquen la mano de su tumba, debemos honrarlo y no olvidarlo, y proponernos a aprender de los errores cometidos que propiciaron que esta tragedia tan grande ocurriera. El 8 de abril del 2025 aún duele y seguirá doliendo”, afirmó.

La doctora finalizó con un mensaje de unidad y compromiso: “Gracias por acompañarnos y no dejarnos solos. Esta lucha es de todos. Gracias”.

Causa del desplome y responsables

Por el trágico hecho, el Ministerio Público imputa a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, a quienes les atribuye incurrir en homicidio involuntario y golpes y heridas involuntarias, delitos castigados en los artículos 319 y 320 del Código Penal dominicano.

Los fiscales sustentan la acusación con cientos de elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal de los procesados.

Establecieron que los acusados agravaron su responsabilidad al sobrecargar la estructura del techo del local con equipos de climatización de gran volumen y tinacos de agua, sin realizar estudios técnicos que garantizaran la resistencia de la estructura. Además, ignoraron advertencias internas sobre el deterioro del techo, priorizando el ahorro de recursos a pesar de los riesgos evidentes.