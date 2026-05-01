Sobreviviente del Jet Set narra horror del colapso y hace fuerte acusación contra Maribel Espaillat

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Ana María Ramírez Peña, sobreviviente del colapso del Jet Set que dejó 236 fallecidos, ofreció este viernes un desgarrador testimonio durante la audiencia del juicio preliminar contra los hermanos Antonio y Maribel Espaillat.

La mujer relató que permaneció atrapada bajo los escombros por más de tres horas y media tras el desplome del techo.

“El techo nos cayó a todos encima. Quedé debajo de los escombros durante más de tres horas y media, aplastada de la cintura para abajo, con un pedazo grande y muy pesado”, narró ante el tribunal.

Ramírez aseguró que, antes del colapso, observó a Maribel Espaillat y a su esposo visiblemente inquietos mientras señalaban hacia el techo.

“Vi cómo cayó, y vi cómo en todo momento Maribel Espaillat y su esposo estaban nerviosos, intranquilos, señalando al techo”, declaró.

Según su versión, la imputada logró salir del lugar antes del derrumbe.

“Si Maribel salvó su vida, fue porque ellos sabían lo que estaba pasando, y ella sí pudo huir a tiempo y salvarse”, expresó.

La sobreviviente explicó que incluso pensó en seguir a Espaillat al verla salir, pero no logró hacerlo.

“Me disponía a seguirla porque la vi cuando ella salió, y en mi pensamiento de si seguirla o salir por la puerta, el techo me cayó encima”, contó.

Ramírez afirmó que nunca perdió el conocimiento y describió como “un verdadero infierno” las horas atrapada bajo los restos de la discoteca.

“No perdí el conocimiento en ningún momento, y estar ahí debajo escuchando a las personas que, como yo, quedaron atrapadas, fue un verdadero infierno”, dijo.

“Escuchar esos gritos de esas personas que murieron lentamente y de la manera más horrible que puede una persona fallecer”, agregó.

En uno de los momentos más fuertes de su intervención, cuestionó que, según dijo, Maribel Espaillat priorizara recuperar pertenencias personales en medio del caos.

“Aún así, Maribel viendo todo eso, salva su vida, pide su cartera, pide dinero, dejando a 400 personas muriéndonos lentamente. Ahí ya podemos ver lo que realmente le importa a esta familia: el dinero”, manifestó.

La sobreviviente también sostuvo que, tras la caída de un primer fragmento del techo que dejó una persona herida, debió evacuarse el lugar.

“Cuando cayó el primer pedazo que dejó un herido, era motivo suficiente para evacuarnos y evitar la tragedia”, afirmó.

“Por eso esto cambia de una negligencia a un homicidio voluntario”, concluyó.

Ramírez acudió al centro de diversión junto a dos amigas; una de ellas falleció en la tragedia.