Rutas alternas
Socavón corta el paso en carretera San José de Ocoa y obliga cierre de la vía
La Gobernación Provincial de San José de Ocoa informó que el cierre corresponde al tramo ubicado en el kilómetro 4, después de la Vuelta de la Paloma, en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa.
El cruce de San José de Ocoa fue cerrado de manera preventiva tras registrarse un hundimiento en la carretera.
En imágenes difundidas por las autoridades se observa un socavón de gran tamaño que afecta parte de la vía, dejando un tramo reducido y generando riesgo para el tránsito.
La Gobernación Provincial de San José de Ocoa informó que el cierre corresponde al tramo ubicado en el kilómetro 4, después de la Vuelta de la Paloma, en la carretera Ocoa–Cruce de Ocoa.
“Se exhorta a no transitar por la zona hasta nuevo aviso”, indicaron las autoridades, al tiempo que recomendaron utilizar rutas alternas.
Rutas disponibles
Como vías de acceso, recomendaron las siguientes rutas:
- Autopista Duarte: Rancho Arriba – Nizao – Ocoa
- San Cristóbal: Los Cacaos – Presa de Jigüey – Tatón – Ocoa
Restricciones
Las autoridades también hicieron un llamado especial a la población:
- No transitar con camiones ni equipos pesados
- Evitar el paso de vehículos innecesarios
- Utilizar rutas alternas para prevenir riesgos