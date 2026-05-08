Sociedad Dominicana de Pediatría, alarmada por violencia contra menores: "A las familias: escuchen, observen, hablen"

Publicado por Javier Herrera Creado: Actualizado:

La violencia contra menores de edad, en las escuelas, las comunidades, inicia mucho antes: en la forma que se cría, desde el hogar.

Así lo manifestó la Sociedad Dominicana de Pediatría, al manifestar su preocupación por los recientes hechos que han cobrado la vida de niños, niñas y adolescentes en el país. "Nos duele profundamente", dijo.

"Pero esto no es un hecho aislado (...). Cuando el castigo, la humillación o el silencio emocional se normalizan, los niños aprenden que la violencia es una forma válida de relación", explicó la entidad que agrupa a los pediatras, a través de un mensaje en sus redes sociales.

Del mismo modo, recordó que el acoso escolar no surge de la nada; es el reflejo de una cultura que necesita revisarse.

Respecto a las escuelas, consideró que se necesita herramientas, pero también acompañamiento para actuar a tiempo a favor de los menores.

"El sistema de salud tiene un rol clave, detectar evaluar y atender oportunamente a cada niño víctima de violencia desde el primer nivel de atención formar a los profesionales para reconocer señales de maltrato, depresión y riesgos suicida no puede seguir siendo opcional", consideró.

En ese orden, apuntó que la salud mental de niños y adolescentes debe ser parte integral del cuidado pediátrico en cada contacto con el sistema de salud a las familias. "Escuchen observen hablen. Incluso de lo difícil preguntar puede salvar a las autoridades no más respuesta", alentó.

"Desde la Sociedad Dominicana de Pediatría nos ponemos a su disposición de las autoridades, las escuelas y los equipos de salud para formar orientar y acompañar respuestas efectivas prevenir la violencia comienza en la infancia y comienza con nosotros", manifestó la entidad encargada de velar por la salud de integral de los menores.