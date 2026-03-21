Socióloga a favor cortar servicio no pagado

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

La socióloga Rosario Espinal afirma que hasta que el Estado persista en su dificultad para eficientizar los servicios públicos, digitalizar los procesos de atención a los usuarios y aplicar un régimen de consecuencias para quienes incumplan en el pago, le resultará difícil cobrar facturas como las del agua y la energía eléctrica.

Expresó, además, que persiste la cultura en muchos dominicanos de no pagar por los servicios públicos o pagarlos con retraso.

La también politóloga y catedrática fue entrevistada por Hoy respecto a la revelación del director general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd), Felipe (Fellito) Suberví, quien dijo que el 70 % de los usuarios del agua en el Gran Santo Domingo no paga el consumo de agua.

Al respecto, Espinal consideró que para que la población pague los servicios que recibe del Estado, el Estado tiene que establecer mecanismos de obligación. O sea, si alguien no paga, le corta el servicio, esa es la única manera, sino, muchísima gente no va a pagar. “Aquí, hay problemas serios de mucha gente que no paga la basura, que no paga el agua, que no paga la electricidad. No es simplemente, diciéndole a la población que pague, porque si la población no ve consecuencias de lo que no paga, esas personas que no pagan van a seguir haciendo lo mismo”.

Instó al Estado a desarrollar un sistema de cobro que permita que quien no lo paga, se le cancele el servicio. “Ahora bien, para eso, en el caso del agua y de la electricidad, tienen que ponerles contadores a todo el mundo e ir a cobrar en función de esos contadores”.

De este modo, indica que habría que acabar con la instalaciones piratas, que mucha gente hace.

En esta parte, insiste en que mientras el Estado no tenga mecanismos de control, será muy difícil resolver el problema que una minoría en este país lleva la carga del pago de los servicios públicos.

Preguntada por la excusa de sectores carenciados, que alegan no pagar argumentando que los ricos tampoco pagan, Espinal precisó que el Estado tiene que cobrarle las facturas de los servicios a todo el mundo. “No puede dejar que los ricos no paguen. No pueden dejar que los funcionarios no paguen”.