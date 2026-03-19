Sociólogo puso en circulación libro

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

El sociólogo viceministro de Ordenamiento Territorial del Ministerio de la Presidencia puso en circulación el libro “Construcción social del territorio: Debate, rupturas y perspectivas de futuro”, en un acto en la Biblioteca Nacional que encabezó la vicepresidenta, Raquel Peña.

Domingo Matías dijo que el libro es su trabajo más completo hasta el momento y el propone nuevas aproximaciones para comprender el territorio, incorporando conceptos como la “cartografía corpórea del poder” y abordando temas como las desigualdades urbanas, el género y las dinámicas sociales.

La obra tiene seis capítulos y 300 páginas en las que detalla diversos aspectos sobre el ordenamiento territorial y su impacto en el desarrollo económico y social de los pueblos.

También trata sobre el impacto de gentrificación y la necesidad de que los estados o gobiernos asuman su rol de promotor regulador de la planificación urbana, tomando en cuenta el sector público, la comunidad y al sector privado.

Los sociólogos César Pérez y Wilfredo Lozano presentaron el libro. Destacaron diversos aspectos y la necesidad de la planificación en el desarrollo urbana de las naciones.

Pérez planteó que se convierte en caos el crecimiento de una ciudad sin planificación, ni regulación y “si no se puede regular la ciudad es difícil regular todo el territorio”.