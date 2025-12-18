Solicitan extensión del horario de bebidas alcohólicas en colmados durante las festividades navideñas

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El diputado Juan José Rojas, representante de la provincia Santo Domingo por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), sometió ante la Cámara de Diputados una resolución mediante la cual solicita al presidente de la República, Luis Abinader, instruir al Ministerio de Interior y Policía a disponer la extensión del horario de expendio de bebidas alcohólicas en colmados hasta la 1:00 a. m. durante todo el periodo navideño y establecer días sin restricción horaria los días 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero.

El legislador fundamentó la iniciativa en la importancia económica y social del colmado en la cultura dominicana. Rojas destacó que el colmado es uno de los pilares esenciales de la economía popular, pues sostiene miles de empleos, permite circulación de capital inmediato, facilita crédito barrial, impulsa la microempresa y sostiene el comercio comunitario.

“Los colmados y colmadones son una fuente cotidiana de ingresos para familias, emprendedores y microempresarios. Su dinamismo fortalece la cadena de distribución local, mueve inventarios, genera ventas diarias y mantiene viva la microeconomía local”, expresó.

El diputado Juan José Rojas indicó seria una medida temporal, durante la época navideña y organizada, en la que se preserve el orden ciudadano. Por esa razón, la resolución exhorta a que el Ministerio de Interior y Policía mantenga los criterios de supervisión, control operativo, fiscalización y medidas correctivas cuando exista riesgo para la seguridad pública.

“Solicitamos al Presidente autorizar esta flexibilidad manteniendo controles. La economía local puede fortalecerse sin sacrificar el orden público: si hay alteración, el Ministerio mantiene su facultad de regulación y sanción”, afirmó.

El congresista explicó que la Navidad es el período comercial más activo para la micro, pequeña y mediana empresa, y que los colmados forman parte directa de ese tejido económico que garantiza ingresos diarios, empleo comunitario, abastecimiento alimentario y actividad comercial en los barrios.

Rojas señaló que esta solicitud busca multiplicar el flujo económico navideño, apoyar al emprendedor comunitario y dar impulso al comercio local, permitiendo que los barrios participen de los beneficios estacionales sin exclusión.

“El país se activa desde las comunidades locales. Cuando un colmado vende, una familia cobra; cuando una familia cobra, la economía se mueve. Esa es la base real del dinamismo económico dominicano”, sostuvo.

El diputado reiteró que esta es una solicitud directa al Presidente de la República, formulada con responsabilidad, con enfoque de seguridad y con respeto a la autoridad reguladora.

La resolución fue recibida y será remitida a la comisión correspondiente para su estudio.