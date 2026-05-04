Solicitan que Medio Ambiente detalle situación Valle Nuevo

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Las diputadas Selinées Méndez, del partido Fuerza del Pueblo (FP), así como Gabriela Abreu, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), exigen una explicación al ministro de Medio Ambiente sobre las intervenciones en el parque Valle Nuevo y el aumento excesivo en la tarifa para acampar en el lugar.

Méndez, del Distrito Nacional, estima sospechoso el concepto de “Jardín del Edén” dada por Medio Ambiente al referido parque, con lo que se busca limitar el acceso de los dominicanos al lugar.

Considera inaceptable que de RD$150 que cuesta acampar en Valle Nuevo fuera elevado a RD$8 mil, en un área pública para todos los dominicanos. Méndez sometió una resolución ante el cuerpo del Congreso en la que solicita invitar al ministro de Medio Ambiente a la CD para que explique lo que sucede en Valle Nuevo.

Expresó que investigó sobre la nueva administración de Valle Nuevo, pero no encontró ninguna información en cuanto a la modalidad de su manejo, si es mediante un contrato de venta, por participación, si es prestado o cuales serían los beneficios.

Recordó que anteriormente era la Fundación Propagas la que ayudaba al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la gestión de esa área protegida.

Deplora que ese ministerio carezca de capacidad para administrar un parque y tenga que apelar a una empresa privada para ello, sin que pase por el Congreso.

Sostuvo que lo más grave aún es que la operación se hace sin que ninguno de los congresistas sepan sobre la calidad en que se está entregando ese parque a una empresa privada.

De su lado la diputada por La Vega, Gabriela Abreu, solicitó al Ministerio de Medio Ambiente explicación sobre las intervenciones realizadas en Las Pirámides de Valle Nuevo, Constanza, así como el aumento excesivo en el cobro de entrada a la zona.

La legisladora, manifestó que su responsabilidad como legisladora es velar por la transparencia, legalidad y protección de los recursos naturales. Además, dijo, defender el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los recursos naturales sin abusos de ninguna índole.