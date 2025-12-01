Someten demanda contra madre hermanos Espaillat

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

Una demanda por RD$50 millones fue interpuesta contra la madre de los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, por los familiares de Ramón Osiris Blanco Castillo, uno de los fallecidos en el desplome del techo del Jet Set.

Se trata de la señora Ana Grecia López, quien figura como representante de la Sociedad Comercial E y L, entidad que operaba el club social.

Los querellantes son Patricia Elizabeth Paola Ulloa, Valerie Patricia, Osiris Arturo, y Osiris Armando Blanco Paola, esposa e hijos de Blanco Castillo.

La demanda, interpuesta como justa reparación a los daños ocasionados a la familia del hoy occiso, será conocida por el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, quien está apoderado del caso ocurrido el 8 de abril de este año.

Los abogado de la familia de Blanco Castillo, encabezada por Jorge Lora Castillo, interpusieron la demanda contra la señora Ana Grecia López, señalando que el Ministerio Público solo incluyó en su acusación formal por el caso a los hermanos Antonio y Maribel Espaillat, no obstante la madre de estos figurar en los documentos oficiales del registro mercantil como representante de la empresa que regentea el Jet Set.

El juicio preliminar del caso en el que fallecieron 236 personas y hubo 180 lesionadas está previsto para que inicie el 12 enero del año 2026.