16 de abril 2026
Estas son las 20 provincias que están en amarilla y las 7 en verde de este jueves
Informe de situación No. 6 por vaguada 12:30 PM.
La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumenta 19 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene 07 en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que hoy jueves, una masa influenciada por el viento, más una vaguada,comenzarán a provocar incrementos nubosos de consideración y aguaceros.
Las provincias en alerta amarilla 🟡son:
Santo Domingo
San José de Ocoa
Distrito Nacional
Santiago Rodríguez
San Pedro de Macorís
Monte Cristi
Hermanas Mirabal
Santiago
Puerto Plata
Monseñor Nouel
La Altagracia
San Cristóbal
Monte Plata
La Romana
Duarte(el Bajo Yuna)
El Seibo
Hato Mayor
La Vega
Sánchez Ramírez
Espaillat
En alerta verde 🟢:
María Trinidad Sánchez
Valverde
Independencia
Samaná
Dajabón
Elías Piña
San Juan
Siendo más intensos después del mediodía con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, deslizamientos de tierra en ocasiones e incluso posibles granizos.
En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
De igual forma, en la costa atlántica, el INDOMET recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.
El País
COE amplía alertas en 26 provincias por fuertes lluvias y posibles granizos
Merilenny Mueses
Reporte de daños
Informa el Instituto deAgua Potable y deAlcantarillo (INAPA), que debido a lasfuerteslluvias unos 24 acueductos de encuentran totalmente fuera de servicio, afectando una población de 400,928 usuario.
Informa la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, (CAASD), que los 2 Sistemas de Agua
afectados por las lluvias,denominado Sistema Isa Mana y Duey, fueron recuperado.
Duarte: Informa la Defensa Civil debido a las fuertes lluvias y la saturación de suelo ocurrió un deslizamiento de tierra en la comunidad de Jodoba, Municipio Villa Arriba, afectando un terreno.
Santiago: Informa la Defensa Civil que debido a las fuertes se produjo un deslizamiento de tierra que obstruyo el paso
parcialmente en una vía en la comunidad de Palo Alto. Se rehabilito el paso.