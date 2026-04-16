Estas son las 20 provincias que están en amarilla y las 7 en verde de este jueves

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La Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) aumenta 19 provincias y el Distrito Nacional en alerta amarilla y mantiene 07 en verde, debido a que el INDOMET e INDRHI, establecen que hoy jueves, una masa influenciada por el viento, más una vaguada,comenzarán a provocar incrementos nubosos de consideración y aguaceros.

Las provincias en alerta amarilla 🟡son:

Santo Domingo

San José de Ocoa

Distrito Nacional

Santiago Rodríguez

San Pedro de Macorís

Monte Cristi

Hermanas Mirabal

Santiago

Puerto Plata

Monseñor Nouel

La Altagracia

San Cristóbal

Monte Plata

La Romana

Duarte(el Bajo Yuna)

El Seibo

Hato Mayor

La Vega

Sánchez Ramírez

Espaillat

En alerta verde 🟢:

María Trinidad Sánchez

Valverde

Independencia

Samaná

Dajabón

Elías Piña

San Juan

Alerta

Siendo más intensos después del mediodía con tormentas eléctricas, ráfagas de viento, deslizamientos de tierra en ocasiones e incluso posibles granizos.

En ese sentido, se recomienda a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.

De igual forma, en la costa atlántica, el INDOMET recomienda a los operadores de las frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones, navegar con precaución cerca del perímetro costero sin aventurarse mar adentro, debido a viento anormal y oleaje peligroso.

Reporte de daños



Sector agua

Informa el Instituto deAgua Potable y deAlcantarillo (INAPA), que debido a lasfuerteslluvias unos 24 acueductos de encuentran totalmente fuera de servicio, afectando una población de 400,928 usuario.

Informa la Corporación de Acueductos y Alcantarillado de Santo Domingo, (CAASD), que los 2 Sistemas de Agua

afectados por las lluvias,denominado Sistema Isa Mana y Duey, fueron recuperado.

Duarte: Informa la Defensa Civil debido a las fuertes lluvias y la saturación de suelo ocurrió un deslizamiento de tierra en la comunidad de Jodoba, Municipio Villa Arriba, afectando un terreno.

Santiago: Informa la Defensa Civil que debido a las fuertes se produjo un deslizamiento de tierra que obstruyo el paso

parcialmente en una vía en la comunidad de Palo Alto. Se rehabilito el paso.