¿Cuáles son los ejes prioritarios del Gabinete de Política Social?

La Coordinadora del Gabinete de Política Social, Geanilda Vásquez, informó este martes que el Gobierno ha definido como prioridad la ejecución de programas de gran alcance, más allá de los que actualmente se encuentran en marcha, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de miles de familias dominicanas.

“Estos programas tienen un alcance mucho mayor que los que ahora mismo tenemos en ejecución, por lo que se van a aperturar nuevas iniciativas”, señaló Vásquez.

Entre las medidas destacadas se encuentran el programa “Hambre Cero”, el cambio de pisos de tierra por cemento y la sustitución de fogones tradicionales por estufas modernas con gas.

“No podemos permitir que todavía existan familias cocinando con fogones de leña; ya hemos identificado unas mil quinientas estufas con su gas para impactar los primeros mil hogares”, explicó la funcionaria.

Asimismo, anunció que uno de los primeros puntos de intervención será el barrio Capotillo del Distrito Nacional.

“Queremos que la comunidad nos acompañe en esta jornada, porque es un esfuerzo de articulación que busca transformar vidas”, agregó.

Vásquez subrayó que estos programas responden a compromisos asumidos por la Presidencia y a exigencias internacionales. “El mundo nos exige que erradiquemos flagelos como la pobreza extrema y las viviendas con pisos de tierra. Es nuestra responsabilidad garantizar condiciones dignas para todos”, puntualizó.