¿Qué son las microrráfagas? El fenómeno que causó estragos en Santo Domingo

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

La tarde del martes, el Gran Santo Domingo sintió el impacto de un fenómeno atmosférico tan breve como intenso: fuertes vientos, lluvias, granizo y daños materiales marcaron el paso de lo que se conoce como una microrráfaga.

Árboles derribados, estructuras parcialmente colapsadas y cristales rotos fueron parte de los efectos de este evento, que sorprendió a gran parte de la población.

El analista meteorológico Jean Suriel explicó que la microrráfaga es un fenómeno “extremadamente peligroso”, que consiste en una columna de aire que desciende rápidamente desde una nube de tormenta y, al impactar el suelo, se dispersa de forma violenta en todas las direcciones.

Destrozos en Santo DomingoDuany Núñez

"Este fenómeno está relacionado con la vaguada que sigue dominando nuestro país y las temperaturas inusualmente calientes para esta fecha en el Mar Caribe: afecta una zona de menos de 4 kilómetros de diámetro y suele durar entre 5 y 15 minutos", detalló.

Suriel subrayó que, aunque puede confundirse con un tornado, la diferencia es que los vientos de la microrráfaga se desplazan de manera lineal -hacia afuera- y no en rotación.

Autoridades intentan retirar un árbol del sueloDuany Núñez

En cuanto a su intensidad, indicó que estas ráfagas pueden alcanzar velocidades entre 100 y 160 kilómetros por hora, e incluso superar los 240 km/h en casos más severos.

Tras el fenómeno, y como contraste, un doble arcoíris se dejó ver en el cielo, cerrando una jornada marcada por la fuerza de la naturaleza.