Atención
Estas son las provincias en alerta de este miércoles 8 de abril del 2026
La entidad recomiendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.
El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó a 03 provincias en alerta amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a que continúan produciéndose lluvias de diferentes intensidades, producto de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera y los efectos del viento del este/sureste.
En alerta amarilla 🟡están:
Monseñor Nouel
San José de Ocoa
San Cristóbal
En alerta verde🟢:
Santo Domingo
Distrito Nacional
Santiago Rodríguez
Elías Piña
Azua
Barahona
Santiago
Puerto Plata
Dajabòn
La Vega
La Altagracia
Duarte (en el especial el Bajo Yuna)
Peravia
En ese sentido, la entidad recomiendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.