Estas son las provincias en alerta de este miércoles 8 de abril del 2026

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El Centro de Operaciones de Emergencia (COE) aumentó a 03 provincias en alerta amarilla y 12 y el Distrito Nacional en verde, debido a que continúan produciéndose lluvias de diferentes intensidades, producto de una vaguada en diferentes niveles de la tropósfera y los efectos del viento del este/sureste.

En alerta amarilla 🟡están:

Monseñor Nouel

San José de Ocoa

San Cristóbal

En alerta verde🟢:

Santo Domingo

Distrito Nacional

Santiago Rodríguez

Elías Piña

Azua

Barahona

Santiago

Puerto Plata

Dajabòn

La Vega

La Altagracia

Duarte (en el especial el Bajo Yuna)

Peravia

En ese sentido, la entidad recomiendó a las personas abstenerse de cruzar ríos, arroyos y cañadas que presenten alto volúmenes de agua y no hacer uso de balnearios en las provincias bajo alerta.