Cierre en la Luperón:

Estas son las vías alternas para este fin de semana

El cierre se aplicará a partir de las 10:00 de la noche de este sábado 15 de noviembre y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde del domingo 16,

Cierre temporal por reparación de tubería

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció un cierre temporal en la avenida Luperón, en sentido Norte–Sur, como parte de los avances en la construcción del nuevo paso a desnivel de la Plaza de la Bandera, una obra diseñada para mejorar la movilidad y disminuir la congestión en uno de los puntos viales más importantes del Gran Santo Domingo.

El cierre se aplicará a partir de las 10:00 de la noche de este sábado 15 de noviembre y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde del domingo 16, período en el cual se realizará la reubicación de tuberías de agua potable, una intervención imprescindible para continuar con el proceso constructivo del paso a desnivel.

Para garantizar la fluidez del tránsito, el MOPC, en coordinación con el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT) y la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESSET) ha dispuesto un desvío hacia la derecha antes del punto de cierre, el cual estará claramente señalizado mediante señalización vertical con instrucciones precisas para orientar a los conductores durante el recorrido alterno.

La institución exhorta a los usuarios de la vía a planificar con anticipación sus desplazamientos, atender las indicaciones del personal que estará asistiendo la zona y utilizar rutas alternas cuando sea necesario, mientras se desarrollan estos trabajos esenciales.

Desvíos Luperón

El MOPC reitera su compromiso con la ejecución de obras que transforman la movilidad del país y agradece la comprensión de la ciudadanía ante este cierre temporal requerido para avanzar en un proyecto estratégico para la ciudad.

