Spirit Airlines cierra: Aerodom emite recomendaciones a pasajeros afectados en RD

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó a los pasajeros afectados por el cierre de Spirit Airlines que el servicio al cliente de la aerolínea ya no está disponible, por lo que no podrá brindar asistencia a través de sus canales habituales.

Ante esta situación, Aerodom recomendó a los viajeros con reservas activas realizar arreglos de viaje alternativos lo antes posible contactando directamente a otras aerolíneas que operen hacia sus destinos.

“Tenga en cuenta que todas las aerolíneas alternativas aplicarán sus propias políticas y tarifas al acomodar a los pasajeros afectados”, indicó la entidad.

Entre las aerolíneas sugeridas para gestionar nuevas opciones de viaje figuran:

American Airlines – +1 800-433-7300

Frontier Airlines – +1 801-401-9000

United Airlines – +1 800-864-8331

Delta Air Lines – +1 800-221-1212

JetBlue Airways – +1 800-538-2583

“Recomendamos a los pasajeros actuar con prontitud para asegurar su viaje”, agregó Aerodom.

Sobre el cierre de Spirit

Spirit Airlines anunció este sábado el cese de sus operaciones tras 34 años de servicio.

La aerolínea de bajo costo informó que inició una reducción ordenada de sus operaciones con efecto inmediato, cancelando todos sus vuelos.

Asimismo, notificó a sus clientes que el servicio de atención al cliente ya no está disponible y que, aunque podrán esperar reembolsos, no habrá asistencia para reprogramar viajes con otras aerolíneas.

Durante años, Spirit se posicionó como una de las principales aerolíneas de ultra bajo costo en Estados Unidos, operando cientos de vuelos diarios y empleando a unas 17,000 personas.