Stpehora Joseph gritaba y pedía auxilio mientras se ahogaba; fue ignorada por estudiantes

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- Fue un momento desgarrador. Ella iba caminando y cayó en una piscina de seis pies de profundidad. No sabía nadar. Gritaba y movía sus manos desesperadamente mientras pedía auxilio.

Seis niños la miraban en agonía por salvar su vida, la señalaban mientras se sumergía, no dieron la voz de alerta y se retiraron del lugar al otro lado de la piscina, dejando que su compañera, de apenas 11 años, falleciera ahogada.

Así lo narró el abogado Miguel Díaz, representante legal de la familia de la víctima luego de ver parte del video original de una hora que tienen como evidencia captado por las cámaras de vigilancia en la hacienda Los Caballos, en el sector Gurabo, donde perdió la vida la estudiante Stephora Ann-Merci Joseph, el pasado 14 de noviembre, en una actividad organizada por el Colegio Leonardo Da Vinci al que pertenecía.

El profesional del Derecho reveló la información a los medios, a su salida del Tribunal de Atención Permanente de Santiago, después que la jueza Yerixa Cabral aplazara para este miércoles a las 9:00 de la mañana, la audiencia sobre la solicitud de medida de coerción contra cuatro empleadas del Instituto Integral Leonardo Da Vinci.

El aplazamiento se produjo para permitir que los abogados de la familia de la menor presenten formalmente su escrito de querella.

Una de las señaladas en el caso de la muerte de Stephora Joseph.

Asimismo, para que la madre de la niña fallecida, Lovely Joseph, participe en la audiencia.

Por el caso están siendo procesadas Yris del Carmen Reyes Adames, directora administrativa del Leonardo Da Vinci; Gisela González, coordinadora general y asesora del equipo directivo; Francisca Josefina Tavárez Vélez, orientadora, y Vilma Altagracia Vargas Morel, coordinadora del nivel secundario.

El abogado Miguel Díaz también declaró que mientras la niña se ahogaba una de las orientadoras que se encontraba encargada del grupo, y que es una de las imputadas, pasó cerca del lugar sin percatarse de lo que sucedía.

"Ella pasa por el lado, con un celular en la mano, sin mirar en ningún momento hacia la piscina. Luego se sienta con otra compañera en un lugar apartado. Nunca supervisaron", señaló.

Explicó que el cuerpo de Stephora permaneció más de 30 minutos sumergido antes de que otros estudiantes se percataran de que algo estaba sucediendo en la piscina, pensando al principio que se trataba de un juego, pero al ver que la niña no reaccionaba, gritaron y pidieron ayuda.

El abogado Miguel Díaz sostuvo que varios estudiantes y un vigilante de la hacienda intentaron pedir ayuda llamando al 9.1.1, pero que las profesoras se negaron hacerlo, argumentando que primero debían informar del caso a la directora del colegio.

Informe del Inacif

El informe que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif), habría dado a conocer ayer, tras el hecho ocurrido el pasado 14 de noviembre, sobre la causa de la muerte de Stephora Ann-Merci Joseph, revela que fue por “asfixia mecánica por ahogamiento.

Homicidio involuntario y negligencia

La procuradora de corte, Olga Diná, dijo ayer que el Ministerio Público ha tipificado el caso de manera preliminar como homicidio involuntario y negligencia, al tiempo que informó que están enfocados en realizar una investigación responsable para lograr una sanción contundente.

Señaló que se debió tener cuidado de la niña para evitar que ocurriera la tragedia.

El caso ha sido calificado jurídicamente por el Ministerio Público como homicidio involuntario, en violación al artículo 319 del Código Penal dominicano, además de abandono y maltrato a niños, niñas y adolescentes, conforme al artículo 351-2 del mismo código y al artículo 14 de la Ley 136-03 sobre protección de la niñez.

Según el Ministerio Público, las imputadas movilizaron a 87 niños con solo tres cuidadoras, sin salvavidas, sin verificar si los menores sabían nadar y sin chalecos de seguridad, lo que evidencia una negligencia extrema.

La investigación está dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho y la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, bajo instrucciones de la procuradora general Yeni Berenice Reynoso. El órgano acusador también solicitó al Ministerio de Educación una inspección conjunta del Colegio Leonardo Da Vinci para identificar prácticas que puedan atentar contra el interés superior del niño.