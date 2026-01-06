Subero Isa jura cumplir con su función como consultor jurídico del PE tras designación

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

El abogado y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge A. Subero Isa, se comprometió la mañana de este martes a cumplir fielmente con su compromiso como nuevo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, tras designación del mandatario Luis Abinader.

“Juro ante Dios, la Nación, el Estado y el Pueblo que cumpliré estricta y fielmente con apego a la ley y a los principios éticos las funciones inherentes a consultor jurídico del Poder Ejecutivo, con las cuales he sido investido”, compartió a través de su cuenta de X.

Subero Isa fue designado mediante el Decreto núm. 1-26, que además, nombra a Antoliano Peralta Romero como ministro de Justicia.

Jorge cuenta con una destacada carrera en la vida institucional de República Dominicana, se desempeñó como presidente de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial durante catorce años, desde 1997 hasta 2011, período en el que encabezó importantes procesos de modernización del sistema judicial, fortaleció la carrera judicial y contribuyó a la consolidación de la independencia del Poder Judicial.

Además, ha sido catedrático universitario, conferencista y autor de múltiples obras jurídicas, principalmente en las áreas de derecho constitucional y administrativo.

La juramentación del Isa y Peralta se realizara de forma conjunta la mañana de este martes, en el Salón Embajadores del Palacio Nacional de la República